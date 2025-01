Roditelji prvašića prijete bojkotom nastave zbog jednog učenika: 'Mi dječaku želimo sve najbolje'

Prvašići jedne zagrebačke osnovne škole, tvrde tako njihovi roditelji, plaču kad moraju u školu, boli ih trbuh, a sve zbog jednog dječaka iz razreda. Dječaka kojem je i prije polaska u školu utvrđena dijagnoza iz reda poremećaja u ponašanju, a koji se u razredu baca na pod, viče, pljuje, psuje. Zbog svega navedenog roditelji najmlađih učenika, a po istim koracima nedavnog slučaja dječaka u drugoj zagrebačkoj školi, pa onda i po pulskom slučaju, odlučili su angažirati odvjetnika i zaprijetiti – ne riješi li se cijeli slučaj od sljedećeg tjedna neće slati djecu u školu. Iako je škola i prije izlaska u javnost roditelja i prijetnjom bojkota nastave pokrenula postupke koji se mogu i trebaju pokrenuti u ovakvim slučajevima.

Naime, cijela priča s ovim dječakom započinje i prije početka školske godine kada je utvrđen primjereni oblik školovanja za ovog dječaka i pritom mu je, prema neslužbenim informacijama kojima raspolaže Večernji list, određen upis u školu koja je značajno udaljena od njegova mjesta stanovanja. Na tu su se odluku roditelji dječaka žalili, ne, kako neslužbeno doznajemo, zbog određenog primjerenog oblika nego lokacije, a njihova je žalba u Ministarstvu obrazovanja prihvaćena. Da bi bilo kakva žalba, podsjetimo, bila prihvaćena ili odbačena, stručni tim ljudi koji nisu ni zaposlenici ni škole, ni Ministarstva mora donijeti odluku, a po njihovoj odluci postupa i Ministarstvo i škola. Nakon žalbe isti je tim odredio da učenik ide uz primijenjeni oblik školovanja u redovni razred škole koja mu je bliže po mjestu stanovanja, a tek mu je nakon upisa u školu odobren asistent u nastavi. Dok je prvašić čekao dolazak asistenta koji je u razred stigao nekoliko tjedana od početka škole, dijete s poremećajima u ponašanju imalo je svoje istupe, a ostala djeca šok od takvog ponašanja. Dolaskom asistenta roditelji ostalih prvašića odlučili su, kako doznajemo, dati šansu učeniku jedno polugodište.

– Dogovor je bio da se dječaku da prilika, to smo i učinili. U razredu je cijelo prvo polugodište. Mi dječaku želimo sve najbolje. Nismo stručnjaci i ne znamo koji bi za njega bio primjereni oblik školovanja, ali ovo to nije. Ako nećemo imati nekakve rokove i garancije da se ova situacija riješi čim prije, idući tjedan ćemo ići u bojkot nastave – poručila je predstavnica roditelja i majka učenika te škole. Roditelji ostale djece u razredu ujedno su i kazali da spomenuti dječak ne može na novu procjenu jer je ona uvjetovana protokom od šest mjeseci od prethodne procjene i da toliko neće više čekati. No takvog uvjeta u zakonu nema niti on postoji. Naime, kada se prvi put procjeni dijete i dodijeli mu se primjereni oblik školovanja, škola je dužna osigurati redovite opservacije, koje su se u ovom konkretnom slučaju i primijenile, i nakon svake promjene u ponašanju djeteta može nadležnom tijelu, u ovom slučaju Gradskom uredu za obrazovanje, tražiti novu procjenu o primjerenom obliku školovanja učenika.

Dakle, škola se u ovom konkretnom slučaju držala propisanih pravila i ponovila zahtjev za procjenu o primjerenom obliku školovanja, a rješenje se očekuje. Ishod je već moguće predvidjeti – djetetu će biti vrlo vjerojatno propisan drukčiji model školovanja jer u jednom polugodištu, barem prema iskazima roditelja ostale djece, nije iskazao napredak u ponašanju iako nije imao jednaki start – bez asistenta je bio prvih nekoliko tjedana, a sama prilagodba na asistenta traje barem toliko. Podsjetimo, u cijeloj Hrvatskoj je 32.000 djece koja imaju poteškoće u ponašanju. Brojne škole pri prihvatu takve djece i njihovoj socijalizaciji moraju znati jasno postupati.

