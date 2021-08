Radnička fronta održala performans ispred Gradske uprave: 'Mjere štednje su apsurdne'

Radnička fronta je danas ispred Gradskog poglavarstva održala performans i press konferenciju na temu ukidanja besplatnog parkiranja ispred zdravstvenih ustanova koje je na snazi od sutra.

- Ono što nas je navelo na to jer ono što je gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao da se ne može utvrditi je li onaj tko koristi besplatni parking oko bolnica i pacijent te iste. Međutim, postoje takve parking validacije oko, primjerice, kina i šoping centara - rekao je David Bilić, koordinator zagrebačke organizacije, dodajući kako je zato s kolegicom demonstrirao kako bi se to moglo regulirati uz pomoć potvrda za parking koje će se dobivati tako da se dokaže tko je stigao na pretrage, liječenje i slično te izbjeći one koji bi zlonamjerno iskoristili mjeru.

Tako su ukazali, tvrde, na apsurdnost ukidanja besplatnog parkinga i mjera štednji nauštrb onih najranjivijih skupina.

- Kao to smo demonstrirali, može se lako utvrditi tko je pacijent, a tko nije i omogućiti im na taj način besplatno parkiranje oko bolnica - ističe Bilić.