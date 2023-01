Radovi na Jadranskom mostu kreću u subotu; ZET: 'Od ponedjeljka će na liniji 109 biti više autobusa'

Umjesto dosadašnjih kapaciteta, od ponedjeljka će na liniji 109 biti više autobusa, točnije njih 11, stoji u odgovoru javnog gradskog prijevoznika koji je u našu redakciju stigao nakon što smo nekidan objavili priču o problemu s kojim se susreću putnici koji se voze između Črnomerca i Dugava. Podsjetimo, zbog radova na Jadranskom mostu već mjesecima sa zapadnog dijela metropole prema Novom Zagrebu ne prometuje tramvaj.

Linije 7 i 14 promijenile su svoje trase, no ne i putnici koji i dalje moraju stići na posao, u školu, kod liječnika,...Jedina veza s drugom obale Save ostao je autobus, čiji kapacitet je upola manji od kapaciteta tramvaja zato je bilo i za očekivati da će nastati gužve i to ne samo one u prometu već i u samim vozilima ZET-a, preciznije liniji 109 koja se u udarnim jutarnjim i popodnevnim satima našla pod opsadom putnika tako da je čekanje na stajalištu često bilo besmisleno jer bi stigao pretrpan bus koji bi k tome zbog očekivane prometne gužve i kasnio.

A radovi na prijelaznim napravama Jadranskog mosta koji su započeli u rujnu nastavljaju se u subotu, ovoga puta na zapadnom dijelu kolnika tako da će se do kraja radova koji se očekuju u lipnju prometovati istočnim kolnikom prema privremenoj prometnoj regulaciji. Iz ZET-a podsjećaju putnike i na dodatnu autobusnu liniju uvedenu iz tog razloga.

- Upravo je zbog radova i posljedično prekida tramvajskog prometa preko Jadranskog mosta u promet uvedena i izvanredna linija 615, koja povezuje Savski most i Trnsko, kako bi se dodatno rasteretila autobusna linija 109 - poručuju iz ZET-a te tvrde kako su problema svjesni i kako ulažu napore da se iznađu dodatna rješenja za bolju prometnu povezanost na području Novog Zagreba.

- U proteklom razdoblju autobusna linija 109 povremeno je nažalost odstupala od prometnog plana, no radimo na pronalaženju rješenja. U tom smjeru, ZET će od ponedjeljka, 16. siječnja, pojačati liniju 109, na ukupno 11 autobusa, kako bi se u vrijeme prometnog opterećenja povećala frekvencija polazaka, i time poboljšala usluga za građane - najavljuje gradski prijevoznik.

Do produženja linije 615, a što su zagovarali neki putnici, za sada neće doći, dio vozača nakon našeg ranijeg teksta ukazao nam je da to ne bi bilo najpraktičnije rješenje jer bi tada autobus upao u kolonu na Aveniji Dubrovnik te bi bio nepouzdan i kasnio, baš kao što sada kasni i "stodevetka" što nam je u odgovoru priznao i sam ZET.