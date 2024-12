Putnici oprez: Ovo su promjene koje vas ovih dana očekuju u tramvajskom i autobusnom prometu

Zbog održavanja prosvjeda Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja, sutra se očekuje obustava tramvajskog prometa od 11.40 do 14 sati, i to Ilicom od Ulice Republike Austrije do Trga bana Josipa Jelačića, Jurišićevom i Ulicom Franje Račkoga, zatim Zrinjevcem, Frankopanskom i Savskom cestom sjeverno od Vodnikove, upozoravaju iz ZET-a. Tramvajske linije 6, 11, 12, 13, 14 i 17 prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera:

Linija 6: Črnomerec - Ulica Republike Austrije - Vodnikova - Glavni kolodvor - Autobusni kolodvor - Sopot

Linija 11: Črnomerec - Ulica Republike Austrije - Vodnikova - Glavni kolodvor - Draškovićeva - Vlaška - Dubec

Linija 12: Ljubljanica - Savska cesta - Ulica grada Vukovara - Držićeva - Šubićeva - Dubrava

Linija 13: Žitnjak - Ulica grada Vukovara - Savska - Vodnikova - Glavni kolodvor - Draškovićeva - Ulica kneza Mislava - Trg žrtava fašizma - Šubićeva - Kvaternikov trg

Linija 14: Savski most - Savska cesta - Vodnikova - Glavni kolodvor - Draškovićeva - Ulica kneza Mislava - Trg žrtava fašizma

Linija 17: Prečko - Savska - Vodnikova - Glavni kolodvor - Ulica kneza Mislava - Trg žrtava fašizma - Borongaj

Očekuje se da će Veseli Božićni tramvaji zadnje polaske s Trga bana Josipa Jelačića ostvari u 11 i 11.15 sati te će na teren ponovno izaći po završetku posebne regulacije tramvajskog prometa. Posebna regulacija tramvajskog prometa odvijat će se ovisno o realnoj procjeni policije na terenu, napominju iz ZET-a. Autobusne linije 101 (Britanski trg - Gornje Prekrižje) i 138 (Britanski trg - Zelengaj - Britanski trg) neće prometovat od 8 do 12 sati, zbog radova na vodoopskrbnoj cijevi na Ulici Pantovčak kod kućnog broja 133.

Autobusna linija 218 (Glavni kolodvor - Savica - Borovje) će od ponedjeljka u 8 sati do petka u 15 sati prometovati izmijenjenom trasom u oba smjera, zbog izgradnje kružnog toka u zoni raskrižja Ulice Prisavlje i Ulice Vladimira Ruždjaka:

·Glavni kolodvor - redovnom trasom do raskrižja Lastovske ulice i Ulice Vladimira Ruždjaka - (ravno) Lastovska ulica - Ulica Prisavlje - (lijevo) Miševečka ulica - i u nastavku redovnom trasom prema Borovju

Privremeno će biti ukinuta obostrana autobusna stajališta Lastovska - škola, Prisavlje i Sportski centar, a istovremeno će biti uspostavljena obostrana stajališta na Lastovskoj ulici, u zoni raskrižja sa Ulicom Ljerke Šram te u zoni raskrižja Lastovske ulice i Ulice Zinke Kunc.

Od subote u 7 sati do nedjelje u 18 sati, autobusna linija 225 (Sesvete - Resnik - Kozari Bok) će prometovati izmijenjenom trasom u oba smjera zbog prekopa Ulice Dubrava ispred kućnog broja 185:

Sesvete - redovnom trasom do raskrižja Ulice Dubrava i Aleje Javora - (lijevo) Aleja Javora - (desno) Ulica Platana - (lijevo) Čulinečka cesta - i u nastavku redovnom trasom.

Autobusno stajalište Ulica Platana na Čulinečkoj u smjeru sjevera kao i obostrana stajališta Čulinečka i Ulica Breza na Čulinečkoj cesti, neće biti u funkciji. Na izmijenjenom dijelu trase linija 225 će koristiti usputna autobusna stajališta.

Autobusna linija 149 (Kuniščak - Vrhovec) će od ponedjeljka u 8 sati do srijede u 6 sati, prometovati skraćeno, do raskrižja Ulice Vrhovec i Ulice Vinogradi, zbog asfaltiranja završnog sloja na dijelu Ulice Vrhovec. Stajalište Vinogradi u smjeru Kuniščaka bit će početno stajalište, odakle će polasci biti ostvarivani pet minuta kasnije u odnosu na polaske iz Vrhovca.

Privremeno će biti uspostavljeno stajalište na Ulici Vrhovec ispred kućnog broja 124 u smjeru sjevera, koje će biti krajnje stajalište. Privremeno se neće koristiti autobusna stajališta Vinogradi u smjeru sjevera, Vrhovec 233 i Vrhovec, te obostrana autobusna stajališta Vrhovec 196, Vidovčica, Vidovčica I.