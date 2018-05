Projekt Ilica Q'ART dovodi umjetnost u središte grada

Koncertom grupe Back is Black (jazz fusion) u kapelici sv. Roka na Rokovom perivoju, svečano će se 18.05. s početkom u 19.30 otvoriti festivalski dio Projekta Ilica Q'ART. Nakon koncerta otvorenje se nastavlja u parku Akademije likovnih umjetnosti, gdje se smjestio Cocktail Week Zagreb. Uz pseudojazz sastav, trio Harry Gustavson i DJ'a Pytzeka, koktel majstori će spravljati egzotične koktele sve do ponoći. Organizatori događanja su Aleksandar Battista Ilić, konceptualni umjetnik i dekan ALU i Ivana Nikolić Popović, umjetnica s poduzetničkom vibrom. Suorganizatorstvo potpisuju Hrvatski klaster konkurentnosti kreativnih i kulturnih industrija, Akademija likovnih umjetnosti (ALU), Grad Zagreb uz pokroviteljstvo Ministarstva državne imovine i Ministarstva kulture, Sveučilišta u Zagrebu i Turističke zajednice grada Zagreba. Ovo je druga godina održavanja festivalskog dijela ovog programa, kojim se želi ukazati na problematiku napuštenih prostora u središtu grada te povećati kvaliteta života i potaknuti dijalog između građana i javne uprave, kako bi se kultura i raznovrsni sadržaji vratili u gradsko središte. Pripremljen je bogat program u kojem će, na čak 15 otvorenih i zatvorenih lokacija, od 18. do 25. svibnja, moći uživati Zagrepčani kao i mnogobrojni posjetitelji.

Naša prekrasna Ilica, kojom dnevno prođe 250.000 ljudi, postala je vrlo živahna. Prazni izlozi napuštenih trgovina, odjeveni u vedro umjetničko ruho, s veseljem promatraju prolaznike. Neka od napuštenih dvorišta u ovih tjedan dana odzvanjat će smijehom, plesnim pokretima, književnim radionicama i prekrasnim izložbama. Svim zaljubljenicima u suvremeni ples, PlatformaHR u suradnji s plesnim udrugama UPUH i PULS, ponudit će zanimljiv program u dvorištima Ilice 8, Ilice 69, Ilice 87 i Ilice 124. Carstvo knjige s vrlo zanimljivim radionicama i družionicama svoja vrata otvara Ilici 87. Filmoljupci će na svoje doći u parku između Ilice i Dalmatinske uživajući u izboru nagrađivanih europskih filmova koje nam dovodi ZFF, a Rokovim perivojem, iz kapelice Sv.Roka, širit će se prekrasni tonovi klasične i jazz glazbe za što se pobrinuo DHS i ZAMP.

Foto: Promo

Kako bi se mogli urediti neki prostori u našem gradu pogledajte na izložbi Akupunktura grada u Ilici 124, a na istoj adresi upoznajte i moćne 3D olovke s kojima u 3D isprintajte svoj omiljeni predmet. Britanski trg ugostit će totalno neobičnu gastro&elektro kombinaciju. Najbolji hrvatski gastro blogeri pripremat će, od 19. do 25.5 s početkom u 17 sati, prave oblizeke uz ritmove DJ-eva. Uz njih će se predstaviti i mali OPG-ovi s domaćim proizvodima. Elektro beatove, osim na Britanskom trgu možete čuti i na FRüHSTüCK doručku u subotu, 19.5 od 10 do 18 u parku ALU, a kakve delicije sprema nije nam htjela otkriti Kava Tava s Britanca.

Naši prijatelji iz Art Parka pripremaju nam 22.5. u popodnevnim satima pravi glazbeno likovni performance, a vrlo zanimljive izložbe već nestrpljivo svoje posjetitelje čekaju u organizaciji naših partnera u Ilici 37 - galerija Kamba kao i u Ilici 116 b, dok radionicu Tijelo prostora - prostor tijela pogledajte u Ilici 54, u čijem se susjedstvu skrio i naš Community radio 808.

Foto: Promo

Posjetitelje očekuje čak 26 umjetničkih i participativnih radionica, 19 predavanja i prezentacija, 16 umjetničkih performansa, 9 umjetničkih izložbi , 6 koncerata klasične i 6 koncerata jazz glazbe, 7 DJ-gastro koncepata, bogati dječji program i vježbanje joge pod vedrim nebom.

Vrijednost projekta kroz koji se prožima i koncept društvene odgovornosti prepoznali su i sponzori Mastercard, Julius Meinl, The Botanist, Francuski institut, Veleposlanstvo kraljevine Nizozemske, HOK, Igepa Plana, T.HT, Pivnica Medvedgrad, Kava Tava, Swanky Mint Hostel i KerschOffset.

Foto: Promo

Tijekom održavanja Projekta Ilica: Q'ART, od 18. do 25. svibnja, posjetitelje osim brojnih sadržaja očekuju i popusti od 10% za plaćanje Mastercard® i Maestro® karticama, a popis svih prodajnih mjesta koja omogućuju popust moguće je pogledati na web stranici projekta

Ulaz na sva događanja je besplatan, a detaljne informacije o programu, rasporedu događanja i lokacijama mogu se pronaći na www.projektilica.com ili na FB stranici/Projekt Ilica.