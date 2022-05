Posjetite Zoološki vrt u Maksimiru i upoznajte jedinstven životinjski svijet Australije

Dobro je poznata rečenica da vas u Australiji sve pokušava ubiti, od gigantskih pauka do biljki mesojeda i suhih pustinja. Možda je tome tako, a možda i nije, ali stanari Zoološkog vrta koji podrijetlom dolaze iz kontinenta "Down Under" zasigurno su bezopasni za svoje posjetitelje. Jedinstve i raznolik životinjski svijet Australije možete upoznati dolaskom u Divlje srce grada danas između 11 i 17 sati, a predviđen je bogat program.

Foto: Uwe Zucchi/DPA Young Bennet's wallabies fighting at Animal Park Sababurg near Hofgeismar, Germany, 29 April 2016. PHOTO: UWE ZUCCHI/dpa/DPA/PIXSELL

Organiziran je tradicionalno u suradnji s Veleposlanstvom Australije u Hrvatskoj, a posjetitelji mogu upoznati močvarne valabije, simpatični biljojedi koji u divljini nemaju prirodne neprijatelje. U zelenoj dvorani Edukacijskog centra bit će riječi i o drugim neobičnim stanovnicima sušne unutrašnjosti australskog kontinenta, a zainteresirani će izbliza moći promotriti agamu i paličnjaka.



Ondje će edukatori predstaviti i neke zastrašujuće životinje Australije među kojima neke spadaju i među najopasnije na svijetu.

Kroz edukativne igre mališani će moći doznati koliko je izazovno klokanici brinuti se o mladuncu u tobolcu, te kako je kakaduu kad mora premjestiti gnijezdo s jajima. U Matildinoj kuhinji moći će se upoznati s gastronomijom Australije te okušati u pripremi glasovitih ANZAC keksa, a oni posjetitelji Zoološkog vrta koji pak potrošiti nešto kalorija, mogu zaigrati australski nogomet. Osnovama tog sporta zainteresirane će podučavati članovi Hrvatskog saveza australskog nogometa.