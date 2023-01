Policija zatvorila Sljemensku cestu: Vozači opet prave kolaps parkiranjem na Medvednici

Početak posljednjeg vikenda u siječnju označio je i početak ovogodišnje sezone skijanja za građanstvo na Sljemenu što je još jednom stvorilo velike kolone i zastoje na Sljemenskoj cesti. Ipak, policija je odlučila reagirati i zatvoriti Sljemensku cestu, odnosno regulirati promet kako ne bi došlo do višesatnih zastoja kojima smo svjedočili protekloga vikenda.

Doduše, dio vozača već je uspio izazvati poteškoće na vrhu tako da ZET-ova linija 140 koja vozi s Mihaljevca do Sljemena, vozi skraćeno do Tomislavovog doma, odnosno zbog automobila parkiranih uz kolnik ne može proći do Hunjke.

Pored autobusa, alternativa za dolazak do vrha Medvednice jest žičara koja od danas vozi prema novom radnom vremenu. Radno vrijeme žičare.

- Radnim danom žičara će raditi od 8 do 17 sati, a vikendom i praznicima od 8 do 18 sati. Za dolazak do žičare, građanima su na raspolaganju tramvajske linije 8 i 14 kojima mogu doći do Mihaljevca, otkuda ih kratkom vožnjom linija 15 dovodi do donje postaje u Gračanskom dolju. U zoni žičare, također se nalaze i autobusna stajališta koja koriste autobusne linije 140 (Mihaljevac – Sljeme), 227 (Svetice - Gornji Bukovac - Gračansko dolje) i 233 (Mihaljevac – Markuševec) - izvijestio je ZET.

28.01.2023., Zagreb - Policija zatvorila sljemensku cestu zbog gužve na vrhu. Danas se otvara skijaska sezona na Sljemenu. Photo: Marko Prpic/PIXSELL Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Unatoč tome, velik broj građana koji je protekloga vikenda i htio otići žičarom doživio je kaos u Gračanima zbog pada sustava naplate i zatvorenih blagajni stvarale su se nepregledne kolone ljudi i velike gužve te čekanja.

Ovoga vikenda takve scene ne bismo trebali gledati, kazao nam je gradonačelnik Tomislav Tomašević, dodavši da je razgovarao sa direktorom ZET-a koji mu je potvrdio da su sve blagajne ispravne te da će Žičara biti spremna za povećan broj posjetitelja koji se očekuju.

Na kraju, spomenimo i kako danas započeta skijaška sezona znači da su staze otvorene od 9 do 16 sati, a cijene propusnica ostale su iste, odnosno cijene nisu zaokružene u novoj valuti.

Inače, na Medvednici vlada prava zimska idila. Mjerna postaja Državnog hidrometeorološkog zavoda na mjernoj postaji Puntijarka jutros je zabilježila 77 centimetara snježnog pokrivača.