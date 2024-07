Ozbiljan problem na zagrebačkom Prilesju: 'Kuće su nam poplavljene, a nitko ne reagira'

Stanovnici zagrebačkog Prilesja imaju velike problem s radovima na rekonstrukciji vodovoda i kanalizacije koji se ondje provode već neko vrijeme, a na te je problem na današnjoj konferenciji za medije ukazao predsjednik stranke Plavi Grad i zastupnik u Gradskoj skupštini Ivica Lovrić.

Konferencija je sazvana na inicijativu stanara ulice Prilesje, a govorili su Lovrić i predstavnik stanara Branko Vrban. Naime u ulici Prilesje prije nepunih mjesec dana prilikom rekonstrukcije vodovoda i kanalizacije došlo je, tvrde, do propusta izvođača radova i poplavljeno je 8-9 obiteljskih kuća pri čemu je napravljena velika materijalna šteta.

Vlasnici kuća u tih mjesec dana, stoji u priopćenju Lovrića, ne mogu naći sugovornika u ovom gradu, a iz gradske uprave ne odgovaraju na mailove ili telefonske pozive. Ono što su vlasnici kuća do sada napravili jest da su od izvođača tražili da pošalje procjenitelja. Procjenitelj njihovog osiguranja je došao i štetu procijenio 4-5 puta manje od njene stvarne vrijednosti. Kada su vlasnici uzeli neovisnog procjenitelja došlo se do stvarne vrijednosti štete u odnosu na procjenu izvođača a to je bilo 4-5 puta veće.

– Ovo je problem koji se ne može riješiti bez participacije onoga koji je naručitelj radova – u ovom slučaju Grada Zagreba. OPET imamo situaciju da aktualna Gradska uprava nema sluha za Zagreb i Zagrepčane. Oni kao da su na čelu nekog trećeg grada jer ih problemi stanovnika Zagreba i Zagrepčana jednostavno ne interesiraju, a prvenstveno su na čelu grada da bi te probleme rješavali, odnosno da bi ih bilo što manje ako bi se dogodili jer je logično da se propusti i štete mogu događati kao što su se dogodili ovdje u ulici Prilesje. Uloga Gradske uprave je da u tom trenutku pomogne građanima otkloniti sve one štete i probleme koji su nastali, te da im bude dobar partner i sugovornik – rekao je Lovrić.

– Zbog nastale situacije i stresa imam već i zdravstvenih problema. 1964. moji roditelji su se nakon poplave doselili ovdje na brdo. Ja sad imam apsurdnu situaciju da na brdu imam poplavu. Materijalna šteta koju smo pretrpjeli mi stanari od broja 16 do 34A je ogromna. Zidovi, podovi, namještaj – sve je uništeno. Susjed je iz kuće izbacio 3 kamiona namještaja. Obratili smo se Gradskoj upravi koju kao investitora radova smatramo odgovornom. Dobili smo mail od gđe. Butorac da će naš problem proslijediti nadležnima – nikad nam se nitko nije javio.

Što se konkretno dogodilo: kad su izvodili radove napravili su „balon“ (začepili kanalizaciju) kako bi mogli imati suhi iskop. Kada je pala kiša odvod nije mogao progutati svu vodu i ona se negdje morala izliti – u ovom slučaju u naše stanove. Taj balon je trebalo isti čas ispuhati i ništa se ne bi dogodilo. Šezdeset godina bez poplave i onda odjednom potop i to na brdu! Izvođač radova smatra da nije odgovoran. Naš svakodnevni život dodatno otežavaju buka, prašina i činjenica da nas nitko ne obavještava kada će nam nestati vode. A sve će trajati još barem 10 mjeseci – rekao je.

