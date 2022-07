Ovog vikenda 14 autobusnih linija privremeno mijenja trase, evo i koje

Dio Remetinečke ceste, od Jadranske avenije do Ulice Ive Robića, ovog će se vikenda zbog radova zatvoriti za sav promet.

Zbog toga će od subote od 8 sati do njedjelje do 20 sati, autobusne linije 110 (Savski most – Botinec), 111 (Savski most – Donji Stupnik – Stupnički Obrež), 132 (Savski most – Goli Breg – Brezovica), 133 (Savski most – Sveta Klara – Čehi), 159 (Savski most – Strmec Odranski), 160 (Savski most – Lipnica – Havdić Selo), 161 (Savski most – Kupinečki Kraljevec – Štrpet), 162 (Savski most – Ašpergeri), 163 (Savski most – Donji Trpuci – Gornji Trpuci), 164 (Savski most – Horvati), 168 (Savski most – Ježdovec – Prečko), 315 (Savski most – Lukavec), 222 (Remetinec – Žitnjak) i 234 (Glavni kolodvor – Lanište) prometovati djelomično izmijenjenim trasama u oba smjera:

Linije 110, 111, 132, 133, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 168 i 315:

Savski most – redovnom trasom do rotora Remetinec – (desno) Jadranska avenija – (lijevo) Ulica Vice Vukova - (lijevo) Ulica Ive Robića – (desno) Remetinečka cesta - u nastavku redovnom trasom do krajnjih odredišta.

Linija 222:

Žitnjak – redovnom trasom do rotora Remetinec – (ravno) Jadranska avenija – (lijevo) Ulica Vice Vukova – (lijevo) Ulica Ive Robića – (desno) Remetinečka – i u nastavku redovnom trasom prema Jaruščici.

Za navedene linije privremeno će biti ukinuto obostrano autobusno stajalište Remetinečka osnovna škola, a na izmijenjenom dijelu trase autobusi će se zaustavljati na obostranom stajalištu Arena Zagreb.

Linija 234:

Glavni kolodvor – redovnom trasom do rotora Remetinec – (ravno) Jadranska avenija – (lijevo) Ulica Vice Vukova – kružni tok na Jaruščici – Ulica Vice Vukova – (desno) Lanište – u nastavku uobičajenom trasom do krajnjeg stajališta

Lanište – redovnom trasom do kružnog toka na Jaruščici – Ulica Vice Vukova – (desno) Jadranska avenija – Avenija Dubrovnik – i dalje redovnom trasom prema Glavnom Kolodvoru.

Autobusi linije 234 neće koristiti stajališta Remetinečka osnovna škola i Savski gaj XII. u oba smjera, Naletilićeva u smjeru Glavnog kolodvora i Remetinec u smjeru Laništa.