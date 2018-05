Ovaj stan u zgradi Glavnog kolodvora prodaje se za 1,1 milijun kn

Ne na Glavnom kolodvoru odnosno u jednoj od njemu obližnjih ulica, kako se to inače kaže, nego doslovno u zgradi zagrebačkoga Glavnog kolodvora lokacija je stana koji je jučer objavljen za prodaju, a u trenutku kada se pojavio na Njuškalu, zbog svoga specifičnog položaja postao je pravi hit na društvenim mrežama. Svi su se pitali odakle uopće stan tamo, tko sad u njemu živi i hoće li netko iskeširati 1,1 milijun kuna koliko vlasnici za njega traže?

Telefoni stalno zvone

Ima još stanova za koje u oglasnicima piše da su na “na Glavnom“ jer je u Zagrebu to kolokvijalni izraz za cijelo područje od Petrinjske preko Tomislavca do Botaničkog vrta, no ovo je prvi put da netko prodaje stan u samoj zgradi kolodvora. Također, u mnogim oglasima kao marketinški trik stoji da je nekretnina “jedinstvena”, no ovaj je stan pokazao što to doista znači. Stoga ne čudi da je izazvao pravu lavinu komentara.

– I mislili smo da će stan ljudima biti zanimljiv, ali baš takav bum nismo očekivali. Od jučer ujutro nije mi prestao zvoniti telefon – govori Miodrag Lacić, prodajni predstavnik u Remax centru nekretnina. Tijekom obilaska stana koji se nalazi na samom rubu istočnog krila zgrade, objasnio nam je da je riječ o stanu koji je prije korišten za smještaj željezničara. Nalazi se na drugom katu, u dijelu zgrade koji ima vlastiti ulaz. Nešto starije stubište vodi do ulaznih vrata iza kojih se nalazi dugački hodnik. S jedne njegove strane su dvije veće spavaće sobe, a s druge kuhinja i kupaonica. Na kraju hodnika je još jedna soba, ali ona se ne može koristiti jer je u njoj zapečaćeni arhiv Željeznica. Sveukupno ima 64,48 kvadrata, odvojene režije, a moguće je samo strujno grijanje.

– Vlasnica koja prodaje stan dobila ga je u nasljedstvo prije 20-ak godina i u njemu su dosad živjeli podstanari, no od jučer je na tržištu. Prvenstvo kupnje imali su država i HŽ, no nisu bili zainteresirani – kaže Lacić te dodaje da je stan potpuno opremljen za život. Odmah je useljiv i nije mu potrebna adaptacija, no za obnovu će se ipak odlučiti netko tko želi malo moderniji izgled. Ipak, Lacić smatra da taj stan gotovo sigurno neće završiti kao nečiji trajni dom.

– Ovo je savršena prilika za turizam i mislim da će netko sigurno iskoristiti tu priliku. Raspored soba je fantastičan, kao i lokacija, ali i cijela priča. Po mojem mišljenju, bilo bi ga idealno tematski urediti u željezničkom stilu, s puno malih vlakova... – ističe Lacić, a taj su potencijal stana prepoznali i korisnici društvenih mreža koji su već zaključili da će prvi gost apartmana, bude li ondje otvoren, biti Sheldon Cooper, popularni lik iz Teorije velikog praska koji je opčinjen vlakovima.

Iduća je katedrala...

Stan s jedne strane ima pogled na Trg kralja Tomislava, a s druge na vlakove i željeznicu.

– Ali uopće nema buke, ništa se ne čuje. I nas je iznenadilo – kaže Lacić te dodaje kako je pogled “od milijun dolara” jedna od najvećih prednosti stana. Ipak, cijena mu je nešto manja od tog iznosa, odnosno točno 1,1 milijun kuna.

– To nekima na prvu zvuči puno, ali uopće nije. Uzmu li se u obzir cijena i površina, ispada da je kvadrat 2326 eura, što je uobičajena cijena za centar Zagreba, čak i malo niža od prosjeka. Tu se kvadrat prodaje i za više od 3000 eura – zaključuje Miodrag Lacić te dodaje kako mu stan na Glavnom kolodvoru nije prvi neobičan u karijeri. Baš je nedavno prodao jedan točno uz uspinjaču, podno kule Lotrščak. U šali kaže da mu je to očito postala specijalizacija, a tko zna, možda je idući na redu neki stan u katedrali.