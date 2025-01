Otvoreno okretište na Mihaljevcu: 'Sve izgleda ljepše, ali nije funkcionalnije'

Nakon više od pola godine radova, stanovnici Podsljemena dočekali su otvaranje obnovljenog tramvajskog okretišta Mihaljevac. Radovi vrijedni četiri milijuna eura donijeli su izgradnju s jedne strane nove tramvajske pruge, novih stajališnih perona, kontaktne i kabelske mreže, sustava odvodnje, autobusnog terminala, parkirališta za taksi vozila i vozila osoba s manjom pokretljivost, pješačke staze, nadstrešnicu, okretište za vozila kao i hortikulturalno uređenje pa su posađena stabla, postavljene klupice i kante za smeće. A reakcije stanovnika na dan otvorenja, podijeljene su.

Dok jedni pozdravljaju vizualno uređenje, drugi na društvenim mrežama žale na kašnjenje tramvaja i autobusa. "Prvi dan i prva vožnja s Mihaljevca i tramvaj se pokvari", "Tramvaj ne vozi...naravno", "Ne vozi ni bus 233", "Bolje da nisu ništa ni dirali",neki su od komentara. Ipak, predsjednik Gradske četvrti Podsljeme, Krešimir Kompesak s kojim smo razgovarali kada je oko 9 sati ujutro bio na Mihaljevcu, rekao je da, što se tiče polazaka, sve funkcionira.

Najveći prigovori ipak idu na nedostatka parkirališnih mjesta, nefunkcionalne toalete i nesaniranu tramvajsku prugu prema Ribnjaku. – Kada se već novac ulagao u obnovu, zašto se nije uredilo parkiralište ili garaža? – pita se Kompesak. I susjedi potvrđuju da je uređivanje okretišta bez parkirališnih mjesta, u najmanju ruku, čudno. – To im je najveći propust. Prostora za to ima, ne razumijem zašto nisu napravili to sada. Ja gledam po sebi, kada nešto sređujem u kući, pa napravit ću to da mi godinama dobro funkcionira, a ne da svakih par godina ponovno imam radove – napomenula je Dubravka Štrković i dodala da je previše vremena utrošeno u obnovu, da bi krajnji rezultat bio ovakav. – Sve izgleda ljepše, ali nije funkcionalnije, WC-i ne rade, prolaz sa autobusnog terminala na tramvajski je jako uzak – dodaje Marijan Kos. Napomenuo je i da je problem i ručno prebacivanje skretnica koje onda vozače tramvaja uspori.