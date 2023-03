Otpad u Zagrebu odvoze bijeli kamioni Gradatina. Doznajemo o čemu se radi

Donedavno su bili zeleni, ali sada ih ima i bijelih. Vozni park Čistoće pojačan je kamionima sesvetske tvrtke Gradatin, specijalizirane za proizvodnju svega što je, kako kažu, potrebno za ekološko i ekonomično prikupljanje, prijevoz i zbrinjavanje otpada. Njihova se vozila već nekoliko mjeseci mogu vidjeti kako prikupljaju otpad u centru, na Trešnjevci, u Novom Zagrebu i mnogim drugim kvartovima metropole.

Natječaj za nove u tijeku

– Otkad Gradatin prikuplja smeće? Jučer me njihov kamion iznenadio pred kućom, dosad nisam vidio bijeli kamion za otpad u akciji –pita se je Zoran, stanovnik Peščenice.

Holding je, odnosno njegova podružnica Čistoća, uzela Gradatinove kamione u privremeni najam još jesenas, nakon provedene javne nabave.

– Prema uvjetima na terenu, i prema potrebama, podružnica koristi deset ovakvih kamiona. Cijena najma po danu je 115 eura – objašnjavaju nam u Holdingu te dodaju kako je u tijeku i natječaj za nabavu novih vozila, čiji je rok za isporuku 360 dana.

Postupak javne nabave kojim su nabavljeni Gradatinovi kamioni proveden je tijekom prošlog ljeta jer je vozni park Čistoće već neko vrijeme u vrlo lošem stanju. Vozila se često kvare, a nedostaju i dijelovi koji su sve skuplji i sve ih je teže nabaviti, stoga je bilo lakše uzeti u najam vozila dok se situacija ne popravi. Natječaj je otvoren krajem kolovoza, a vozila za privremeni najam tražila su se u tri skupine. U prvoj grupi tražilo se osam vozila volumena do 10 kubnih metara za 4,2 milijuna kuna, u drugoj deset vozila od 10,1 do 18 kubnih metara za 6,4 milijuna te dva vozila volumena od 18.1 do 24 kubna metra za 1,4 milijuna kuna. Vozila su se prema natječaju unajmila na 730 dana, odnosno na dvije godine.

Za prvu i treću grupu na natječaju se nije nitko javio, a u drugoj se prijavila samo tvrtka Gradatin, koja je svoja vozila ponudila za 6,3 milijuna kuna, odnosno oko osam milijuna kuna ako uračunamo PDV, a njihova je ponuda bila 21 kunu manja od procijenjene vrijednosti javne nabave. U odluci o odabiru navedeno je da je ponuda "u potpunosti sukladna uvjetima i zahtjevima propisanim dokumentacijom o nabavi te je kao takva valjana i temeljem kriterija ekonomski najpovoljnije ponude ocijenjena brojem bodova 90 od 100".

Nakon otvaranja ponuda u rujnu gradonačelnik Tomislav Tomašević poništio je natječaj za nabavu vozila u prvoj i trećoj grupi te prihvatio Gradatinova iz druge grupe. Dio javnosti pak nezadovoljan je činjenicom što se kamioni unajmljuju za osam milijuna kuna umjesto da se poprave postojeća Čistoćina vozila.

– Zašto se išlo u najam koji je višestruko skuplji, a popravak postojećih vozila iz Čistoćina voznog parka, istih takvih kakve su unajmili, koštao bi ih milijun kuna ili još i manje – pita se Saša Savić, koji na svom blogu Zagreb24info upozorava na nepravilnosti u Holdingu i gradskoj upravi. Još prije dvije godine, kaže on, Čistoćin vozni park bio je na visokom stupnju funkcionalnosti, odnosno na oko 70 posto, a u jesen 2022., kada se započelo s uvođenjem novog modela odvoza otpada, funkcionalnost je bila na oko 50 posto. Razlog tome je nedostatak dijelova i kašnjenje s raspisivanjem javnih nabava za nove.

Situacija se poboljšala

I Gradatinovi se kamioni kvare jer se ne radi o novim, već o rabljenim vozilima, doznajemo od dobro upućenih izvora u Čistoći, no bez obzira na to, situacija se u voznom parku popravila.

– Kamioni se kvare, no s njima smo sklopili dobar ugovor pa ih ne popravljamo mi, nego Gradatin. Za vozilo koje se pokvari ne plaća se dnevni najam sve dok se ponovno ne stavi u pogon. Ovo je prvi put da smo sklopili takav dogovor, a svima nam to olakšava posao i štedi se novac – govori naš izvor u podružnici.

Dodaje i kako u posljednjih mjesec dana zbog uvođenja promjena u način plaćanja autodijelova u garaži Čistoće postoji i nekoliko rezervnih kamiona, što se također već dugo nije dogodilo.

– Situacija je doista bolja. Prije nekoliko mjeseci stigao nam je novi direktor u sektoru javne nabave, koji, izgleda, polako pronalazi rješenja da se vozni park napokon stabilizira – navodi naš izvor u podružnici. •