Opipljive uspomene iz brončanog ljeta ’98: Bobanov dres i Ćirina 'žandarska kapa' u Športskom muzeju

Na 30. obljetnicu prve velike pobjede Hrvatske nogometne reprezentacije, 1994. nad Italijom, Hrvatski športski muzej predstavlja predmete koje su kapetan i izbornik Vatrenih nosili tijekom osvajanja brončane medalje u Francuskoj 1998. Vatreni su sasvim sigurno najpoznatiji hrvatski sportski brend u svijetu. Globalnu prepoznatljivost omogućio im je prvi veliki uspjeh, pobjeda na 'vrućem' gostovanju protiv tadašnjeg svjetskog viceprvaka Italije, 16. studenog prije točno 30 godina, kao dio kvalifikacija za Europsko prvenstvo 1996.

Znamo nastavak, na Europskom prvenstvu u Engleskoj 1996. izbornik je Miroslav Ćiro Blažević, reprezentacija je poražena u četvrtfinalu od kasnijeg prvaka Njemačke, slijedi plasman na Svjetsko prvenstvo u Francuskoj dvije godine kasnije i tamo briljantne partije momčadi koju na terenu vodi kapetan Zvonimir Boban, a s klupe vodi, bira, motivira i 'galvanizira' Ćiro, do sjajnog uspjeha i osvojenog trećeg mjesta, prisjećaju se iz Športskog muzeja.

Nezaboravnom turniru brončanoga ljeta '98 pridonio je i izbornikov potez, kad je u znak podrške pretučenom francuskom policajcu Danielu Nivelu nosio njegovu kapu na svim utakmicama Hrvatske, do samoga kraja prvenstva. Ovaj odjevni predmet postao je 1998. Ćirin trade mark gotovo kao bijeli šal tijekom pobjedničke sezone Dinama u državnom prvenstvu 1982. I zaslužuje biti u Hrvatskom športskom muzeju, kamo ga je na trajnu posudbu dao Ćirin sin Miroslav Blažević. Iste 1998. godine Blažević je dobio i priznanje krovne europske nogometne federacije UEFA, kao najbolji trener. Na priznanju koje se također daje na trajnu posudbu jasno piše Coaches' coach', odnosno Trener trenerâ, rekli su organizatori izložbe.

Ako je Ćiro bio i ostao velika trenerska legenda još prije početka državne samostalnosti do danas, onda je Zvonimir Boban igračka ikona istoga razdoblja koje je obilježio svojim nogometnim vještinama, junaštvom i hrabrošću. Kapetan je velikan hrvatskoga sporta čiji se glas i znanje poštuju i u Hrvatskoj i u inozemstvu. On je i član Upravnog vijeća Hrvatskoga športskog muzeja, ustanove koja educira o razvoju i povijesti hrvatskoga sporta od početaka u 19. stoljeću do danas, štiteći, čuvajući i promičući i nacionalnu sportsku baštinu, te slaveći najveće uspjehe hrvatskoga sporta. Imajući to na umu, Boban je Muzeju donirao plavu garnituru dresa sa spomenutog SP-a 1998.

– Svaki muzej je uspomena, spomenik, čuvar i putokaz za bolje sutra. Svaki muzej je kuća velikih, kolektivnih sjećanja koje su nas odredile i koje treba vrednovati i poštovati kroz vrijeme. Hrvatski športski muzej je velika priča za cijeli hrvatski narod koji je proživio toliko lijepih trenutaka uz svoje sportaše. Ova je kuća i na ponos onima zbog koje i postoji, hrvatskim sportskim velikanima koji to stvarno jesu – ovim se riječima kapetan prvih brončanih Vatrenih izrazio o ustanovi čiji će se prvi stalni postav za javnost otvoriti sljedeće godine. Ovih dana prošlo je 25 godina kako se Zvone Boban oprostio od najdraže, reprezentativne majice, posljednji susret odigrao je 13. studenog 1999. na pariškom Saint-Denisu, u "reprizi" polufinala francuskoga Mondiala.