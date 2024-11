Prometni kaos u centru Zagreba: Nestalo je struje, tramvaji su stajali

Privremeno je došlo do obustave tramvajskog prometa u užem centru grada zbog nestanka električne energije, javljaju u ZET-u. Riječ je, kako saznajemo, do kvara u Elektri, a tramvaji nisu vozili Trgom bana Jelačića, Zrinjevcem, Glavnim kolodvorom te ostalim lokacijama u užem središtu grada.

Do obustave je došlo oko 13.25 sati, a promet je normaliziran oko 14.05 sati. Tramvaji su prometujovalči prohodnim koridorima, i to od Dupca do Kvaternikovog trga te od Arene Zagreb do Zapruđa.

Foto: Čitateljica