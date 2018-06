Ogradio pločnik pa klinci moraju cestom

Do vrtića i škole – po cesti. I tako već dva mjeseca jer je pločnik na križanju Domobranske i Kuniščaka ograđen. Gradi se zgrada, a privatni je investitor od Gradskog ureda za prostorno uređenje dobio dozvolu da zauzme prostor za pješake, što nikako, istaknuo je jučer HSLS-ov Darko Klasić, nije u redu.

– Na ovom mjesto nalazilo se do prije tri godine jedino reciklažno dvorište na području Črnomerca. Grad je donio odluku da se ono premjesti, ali do danas nije napravljeno novo – objasnio je potpredsjednik zagrebačkog HSLS-a i skupštinski zastupnik Klasić, koji je o svemu tome pitao gradonačelnika Milana Bandića na prošloj sjednici gradskog parlamenta. On mu je obećao rješavanje problema ako se utvrdi da je pločnik ograđen bez dozvole, a kretanje za pješake opasno.

– Od Grada sam dobio odgovor da su komunalni redari bili na terenu i da je sve u redu – čudio se jučer Klasić.