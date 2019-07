Od sutra radovi u ulici Svetice, evo kako će teći promet

Za potrebe izvođenja radova hitne sanacije sustava odvodnje na ulici Svetice na dijelu od Trga J. F. Kennedya do ulice D. Budaka bit će zatvoreni istočni i zapadni kolnik.

Od srijede od 12:00 sati do ovog četvrtka do 08:00 sati, bit će zatvoren istočni kolnik, a od ovog četvrtka od 08:00 sati do idućeg četvrtka 20:00 sati bit će zatvoren zapadni kolnik.

Obilazni pravac za vrijeme bit će:

- Svetice - D. Budaka - Ulica kralja Zvonimira - Harambašićeva - Maksimirska cesta - Svetice i obratno.

Za vrijeme navedenih radova promet će se odvijati, prema privremeno postavljenoj regulaciji. Iz Grada Zagreba upozoravaju sugrađane na moguće poteškoće u prometu te mole za strpljenje i razumijevanje.