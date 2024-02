Obišli smo sajam nautike: Na desetmetarskoj ljepotici radili smo pet godina, a proizvodi i struju

Dvije kabine u koje se komotno može smjestiti šest osoba, ekološka tikovina koja krasi palubu, bočna vrata za lakši izlazak iz kormilarnice te stakleni strop uz koji se uživa u pogledu na modro nebo, a poželite li vjetar u kosi, možete ga i otvoriti. Ovo su samo neki od aduta Nimbusa 365 coupea, jednog od najskupljih brodova koje ovih dana možete razgledati na Velesajmu.

Najjača verzija motora puta dva

Ondje je jučer otvoren 31. zagrebački sajam nautike, a Nimbus koji stoji paprenih 485.000 eura bez PDV-a na manifestaciji se i premijerno predstavlja. Odnosno, još nije imao priliku zaploviti, no ekipa iz splitskog Nautika centra Nava nada se kako će upravo na sajmu brod koji predstavljaju pronaći svog kapetana.

– Duljina trupa je 11 i pol metara, širok je tri i pol, a u tank stane 700 litara goriva. Coupe verzija dolazi s dva Volvo D4-320 motora, što je najjača varijanta koja postoji. Od dodatne opreme, među ostalim, tu su i zvučnici u kokpitu, salonu i kabinama, računalo na kojemu možete pratiti parametre motora, hladnjak u baru te ispod sofe u salonu, Simrad autopilot, a zahvaljujući bočnim vratima, komotno možete izaći iz kormilarnice i sami upravljati brodom te ga vezati bez ičije pomoći – ističe Filip Mimica iz Nave.

Više od 300 izlagača iz 30 zemalja, među kojima su i Južna Koreja, Cipar, Egipat, Grčka, Francuska i Švicarska, svoja plovila predstavlja na 15.500 kvadrata prostora u sedam paviljona, a uz luksuzne jahte, mjesto na sajmu pronašli su i gliseri, čamci, kajaci i gumenjaci, ali i brodski motori te oprema za ronjenje, jedrenje i druge vodene sportove. Uz strane izlagače, na manifestaciji čija je dugogodišnja nit vodilja "Ploviti, otkrivati, živjeti" predstavljaju se i neki od najpoznatijih hrvatskih brodograditelja, a nerijetki i uz premijere noviteta. Tako je među 19 hrvatskih i dvije europske, ondje i svjetska premijera Leidi 990 koja je u metropolu stigla iz radionice istoimenog pulskog obrta. Desetmetarska ljepotica diči se s tri kabine, velikim WC-om s tušem, salonom, sunčalištem na palubi, autopilotima i televizorima te bočnim kliznim vratima na kabini, a u njoj komotno može prespavati osam osoba.

– Punih pet godina trebalo nam je da Leidi 990 ugleda svjetlo dana, odnosno dvije crtanja i tri modeliranja. Namijenjena je domaćem tržištu, dolazi u varijantama s jednim i dva motora, opremljena je radarom i autopilotima, ali i vlastitim sustavom za proizvodnju električne energije koji pruža potpunu neovisnost o struji u svakoj prilici – ističe Marsel Brkić. Sajamska cijena joj je 250.000 eura, no već je pronašla svog kupca jer pulski obrt proizvodi male serije, a svaka brodica izrađuje se prema narudžbi.

14.02.2024., Zagreb - Na Zagrebackom velesajmu otvoren 31. Sajam nautike i Dani lova i ribolova.

U sklopu programa na pozornici između paviljona 10A i 11A do nedjelje, do kada je sajam otvoren, izmjenjivat će se i brojni stručnjaci i govornici, među kojima je i slavni skijaš Ivica Kostelić. Danas u 17 sati predstavit će ondje svoj autorski dokumentarni film s transatlantske regate "Transat", nakon kojeg će odgovarati na pitanja publike. Sutra u 15 sati na programu je i poseban panel pod nazivom "Žene u nautičkoj industriji – She & SEA" koji će okupiti pripadnice različitih sektora nautičke industrije.

Gastronomski show, revija pasa, prezentacija sokolarstva, gađanje lukom i strijelom te izložba divljih prepariranih životinja među glavnim su pak adutima Dana lova i ribolova, koji se također do nedjelje mogu obići u paviljonu osam na Velesajmu. Manifestaciju s ciljem promocije i razvoja lovnog i ribolovnog turizma te predstavljanja novih proizvoda i opreme organiziraju Hrvatski lovački savez i Hrvatski športsko-ribolovni savez, a šesto izdanje okupilo je 48 izlagača iz sedam zemalja. Divlja svinja, lisica, jelen i roda među glavnim su atrakcijama koje će vas dočekati na samom ulazu, a preparirane ih ondje tradicionalno izlaže muzej Hrvatskog lovačkog saveza.

– Izložba je otvorenog tipa, baš kao i u našem muzeju, što smo napravili upravo zbog djece kako bi mogla, među ostalim, i taktilno doživjeti svijet divljine – kaže voditeljica Alenka Bošnjak.

Sokolari i humanitarni gulaš

A meta, luk, strijela i dobra volja sve su što vam je potrebno, kaže Marko Juranić iz Zagrebačkog streličarskog kluba, kako biste se okušali u ovom preciznom sportu. U njihovu kutku svakodnevno svoje vještine prezentiraju neki od klubova, na programu manifestacije su i predavanja o blagodatima gljiva te druženje sa sokolarima, a u subotu iza podneva pozornicom će prošetati i najbolji prijatelji lovaca, oni četveronožni, u sklopu revije pasa koju organizira Hrvatski kinološki savez. Guštati ondje možete i u domaćim delicijama poput sireva, meda i suhomesnatih proizvoda, a u sklopu humanitarne akcije Hrvatskog lovačkog saveza i Crvenog križa kuhat će se i lovački gulaš.

Sajmove možete posjetiti do subote od 10 do 19 sati, u nedjelju do 18. Jednokratna ulaznica je pet eura, a za sve dane stoji 12 eura. Uz predočenje lovačke iskaznice ili dođu li u svečanim odorama, lovci ostvaruju 20 posto popusta, a učenici, studenti i umirovljenici ulaznice će platiti tri eura.