Povorka 'Marša za životinje' u travnju će koračati Zagrebom: 'Trebamo promijene u zakonodavstvu'

12. do 14. travnja

U Zagreb stiže specifična manifestacija, u domaćim vinskim kapljicama guštat će se u tunelu Grič

Gastronomsko-enološku manifestaciju “Zagreb pod zemljom” društvo Voice of media organizira od 12. do 14. travnja, a riječ je unikatnoj “wine and walk” šetnji podzemnim tunelima metropole