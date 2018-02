Obišli smo "provaljene" stanove, evo što nas je dočekalo u njima

Između dvije veće zgrade stoji trošna kućica. Ograda joj je potrgana, fasada se ogulila sve do cigle, prozori su razbijeni, krov se raspada, a na zidovima su vidljive velike mokre mrlje i plijesan. Teško je i pomisliti da ondje netko živi, no, gledajući podatke Ministarstva državne imovine, jasno je da se i ta kućica u Petrovoj 7 nalazi na popisu sedam nekretnina u koje je provaljeno netom nakon što je objavljen natječaj za prodaju 33 državna stana u Zagrebu.

Ministar Goran Marić objavio je da je državna imovina žrtva “bizantskih radnji” te da je protiv nepoznatih počinitelja podnesena prijava DORH-u. Navodno je netko odlučio iskoristiti situaciju te na vrata jednostavno staviti svoju bravu i useliti se u prazne prostore, no situacija na terenu pokazuje da su brave na nekretninama uništene već dugo i to uglavnom zbog starosti, a u stanovima ne živi nitko, eventualno tu i tamo neki beskućnik potraži zaklon.

Kuća je bolja meta

Na vratima kućice u Petrovoj državni je pečat napola oguljen, a ako se proviri kroz prozor na kojem je razbijeno staklo, u unutrašnjosti se vidi odjeća na sušilu, zavjese, jakne na fotelji te tenisice i dječja igračka na podu. No na kucanje nitko ne odgovara.

– Ma pustite, nema tu nikoga. Beskućnici nekad dođu, budu ovdje par dana pa odu. Uglavnom ih nema jer se skiću – govori nam susjed s istog kućnog broja koji s kućicom dijeli dvorište. Kaže da u njoj nitko “službeno“ ne živi već desetljećima i da će biti pravo čudo ako je netko kupi jer se pretvorila u ruševinu.

– Čuo sam da se počelo govoriti da je na meti provalnika otkad je objavljen taj natječaj, ali to nije točno. Valjda su tek sad nadležni došli ovamo i shvatili da netko u toj kući prebiva, ali tih nekoliko beskućnika dolazi ovdje već dugo. Primijetili su oni praznu kućicu puno prije nego što je natječaj objavljen. Nadležni su sad stavili lokot na vrata, ali sumnjam da će to ikoga spriječiti – ističe jedan od stanara u Petrovoj 7, a njegovo mišljenje dijeli i predstavnik stanara zgrade u Tuškanovoj 27 gdje država prodaje stan u podrumu za koji je također objavljeno da je u njega provaljeno.

– To su dvije male, zapuštene i prljave prostorije u kojima sigurno nitko ne živi. Činjenica je da su vrata toliko potrgana da već godinama nemaju bravu, no nema govora o provali. Očito je da su nadležni to zaključili kad su vidjeli da je brava potrgana, no jedini je krivac zub vremena. Sad vidim da su stavili lokot – ističe predstavnik stanara u Tuškanovoj. Smatra da bi prostorija u njihovoj zgradi teško mogla dijeliti sudbinu kućice u Petrovoj 7 s obzirom na to da stan nije cjelina za sebe, nego se nalazi u održavanoj zgradi dobre sigurnosti. Stoga nema šanse da se tamo usele neželjeni stanari. Na popisu stanova u koje je provaljeno su i oni u zgradama u Gundulićevoj 23b te u Petrinjskoj 25, no i tamo stanari o navodnim provalama ne znaju ništa.

Odmah bi zvali policiju

Ipak, vijest da bi državni stanovi mogli biti na meti provalnika, uznemirili su stanare zgrada u kojima se nalaze i ostali s popisa. Nije im svejedno što postoji mogućnost da im se nepozvani gosti motaju po zgradi i čim bi ih vidjeli, odmah bi alarmirali policiju.

– Nekad doduše mislim da bi bilo bolje da se netko useli ovdje nego da nam suteren ovako propada jer je država toliko loš vlasnik da gori ne može biti. To su četiri sobe sa zajedničkom kupaonicom u katastrofalnom stanju. Nema struje, vode, sve se raspada. Zadnje su tamo živjeli majka i sin koji su se preselili u Jelkovac kada su dobili stan tako da je dolje sve prazno više od deset godina, ima samo žohara. Bojim se da će tako i ostati jer je ponuđena cijena za tako loš prostor previsoka – govori Dragica Kekić Pavlović, predstavnica stanara iz zgrade u Ulici fra Filipa Grabovca 10.