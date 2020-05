NSK otvara čitaonice od utorka, uz pridržavanje strogih uputa

U sklopu postupne normalizacije rada Nacionalne i sveučilišne knjižnice (NSK) i sukladno daljnjim popuštanjima mjera suzbijanja epidemije, u knjižnici će od utorka biti omogućen rad u čitaonicama, prema ograničenom sustavu rada. Usluga noćnog rada do daljnjeg neće biti dostupna, a prostor knjižnice radi dezinfekcije prostora svakodnevno će se zatvarati u razdoblju od 13.30 do 14.30 sati. Usto, ograničenim otvaranjem čitaonica ukida se drive-in povrat.

Moći će se koristiti čitaonice na 1., 3. i 4. katu te čitaonice u zbirkama građe posebne vrste, dok će korisnički prostori na nultoj razini i polukatu do daljnjeg ostati zatvoreni. Caffe bar NSK na 5. katu otvoren je za korisnike od ponedjeljka do petka od 8 do 15.30 sati, a uskoro se očekuje i otvaranje restorana.

Budući da u skladu s protupandemijskim mjerama ulazak u knjižnicu nije dopušten osobama čija je tjelesna temperatura 37,2 °C ili viša, korisnicima će prije ulaska primjenom beskontaktnog toplomjera biti mjerena temperatura. Radi moguće potrebe za naknadnim utvrđivanjem bliskih kontakata u slučaju pojave bolesti COVID-19, vodit će se i posebna evidencija o korisnicima bilježenjem njihovih točnih kontakt-podataka i vremena boravka u čitaonicama.

U prostoru knjižnice istodobno će moći boraviti najviše 200 korisnika, a popunjenost mjesta u čitaonicama moći će se pratiti preko posebne aplikacije te provjeriti upućivanjem upita Informacijskom centru ili telefonskog poziva na broj 01/6164-002. U čitaonicama će se moći raditi isključivo za stolovima na kojima će biti istaknuta oznaka "Mjesto za rad". Korisnicima će prilikom prijave za rad u čitaonici biti dodijeljeno jedno od označenih mjesta te će za rad trebati koristiti isključivo mjesto koje im je dodijeljeno.

Svi koji dođu će koristiti zaštitne maske za lice te se pridržavati uputa vezanih uz pojačanu higijenu ruku, a na ulazu će i u ostalim dijelovima svih korisničkih prostora biti postavljeni spremnici sa sredstvom za dezinfekciju, dok će dizalo moći koristiti najviše dvije osobe istodobno.