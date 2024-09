Novi tjedan, stara kopanja: Zbog radova na Samoborskoj moguće gužve, obilazno će i autobusi

Zbog sanacije kolnika Samoborske ceste na dijelu od Ulice Velimira Škorpika do Breganske ulice, autobusna linija 119 (Črnomerec - Podsused most) će od utorka 10. rujna u 8 sati do srijede 18 rujna, prometovati djelomično izmijenjenom trasom u oba smjera, javljaju iz ZET-a.

Bus će voziti od Črnomerca - redovnom trasom do raskrižja Samoborske ceste i Ulice Jankomir - (lijevo) Ulica Jankomir - (kružni tok) Ulica Josipa Lončara - (ravno) Ulica Kreše Golika - (desno) Ulica Velimira Škorpika - (lijevo) Samoborska cesta - Podsused mos

Obostrana autobusna stajališta Mokrovićeva i Josipa Lončara, zatim stajalište Jankomir u smjeru Podsused mosta, kao i stajalište Samoborska-Škorpikova u smjeru Črnomerca, neće biti u funkciji. Na izmijenjenom dijelu trase, linija 119 će koristiti postojeća autobusna stajališta. Korisnike ljubazno molimo za razumijevanje, napominju u ZET-u.