Novi tjedan, novi radovi: Na više od dva tjedna zatvara se važna prometnica na sjeveru Zagreba

Voćarska cesta na dijelu od ulice Horvatovac do Vončinine ulice od ponedjeljka 21. listopada od 8,30 do ponedjeljka 11. studenog do 4,00 sata bit će zatvorena za sav promet. S obzirom da je Voćarska cesta većim dijelom pod visinskim nagibom te je samim time podložna većim opterećenjima kod prometovanja vozila, neophodna je obnova kolnika, javljaju iz grada.

Zagrebačke ceste će izvodit će radove uklanjanja postojećeg asfaltnog zastora na površini od oko 8.000 m², kako bi se postavio novi asfalt, što će osigurati sigurnije i ugodnije prometovanje.Osim asfaltiranja, nakon završetka radova obnovit će se i horizontalna signalizacija te obojati postojeći pješački prijelazi, čime će se dodatno povećati sigurnost u prometu.

Obilazni pravac:

Kružni tok Petrova – Vlaška – Vončinina - Voćarska i obratno.

Petrova – Srebrnjak – Bijenička – Voćarska i obratno.

"Napominjemo da će radovi započeti na dijelu od ulice Horvatovac do Vončinine ulice, dok će radovi na dionici od kružnog toka Petrova do ulice Horvatovac izvesti u završnoj fazi. Molimo sugrađane da obrate pozornost na privremeno postavljenu signalizaciju i zahvaljujemo im na strpljenju i razumijevanju zbog mogućih poteškoća u prometu tijekom trajanja radova." ističe se u priopćenju.

