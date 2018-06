Novi rotor malo kasni, ali radovi počinju idući tjedan

Radovi su pompozno najavljivani i otkazivani, rokovi su postavljani pa probijani, obećanja su nizana i kršena, no idući tjedan napokon, tvrde u Gradu, počinje rekonstrukcija remetinečkog rotora.

Zagrepčani skeptični

Ipak, bit će to za početak u malo drukčijem obliku nego što se očekivalo.

Radovi, koji će trajati ukupno 18 mjeseci i u sklopu kojih će Zagrepčani konačno dočekati rekonstrukciju jedne od najkritičnijih prometnih točaka u gradu, doista bi, naime, trebali početi, no prvo će se početi s uređivanjem pristupnih cesta kako ne bi došlo do prevelikih gužvi kada započnu 280 milijuna kuna vrijedni radovi na rotoru.

Zasad će se raditi na Riječkoj ulici koja povezuje Kajzericu i Jadransku aveniju ispod Jadranskog mosta, a najavljena je i gradnja dva manja rotora na Kajzerici, na križanju Riječke i Remetinečke te Ulice Radoslava Cimermana i Žarka Dolinara.

– Jako nam je važno, prije radova na remetinečkom rotoru, osigurati prohodnost da izbjegnemo gužve, zato su te pripreme jako važne – objasnio je Jadranko Baturić, predsjednik vijeća Gradske četvrti Novi Zagreb - zapad, te dodao da će se na rotoru kopati čim se završi s tim manjim radovima, a sve bi trebalo biti gotovo do iduće Nove godine.

[video: 22549 / Novi Rotor u Zagrebu]

No građani su skeptični kad je o obećanjima riječ jer se radi o projektima koje stanovnici Kajzerice uzaludno traže već mjesecima u strahu od kaotičnih gužvi koje se mogu očekivati u njihovu kvartu. Još im je, naime, početkom ove godine obećavano da će dva mala rotora biti sagrađena najkasnije do proljeća. Bilo je to, doduše, još u vrijeme kada je gradonačelnik Milan Bandić najavljivao da će se “već u svibnju, bude li sve teklo prema programu, krenuti u rekonstrukciju rotora u Remetincu”.

Tuneli i semafori

Sada kada su svi rokovi već probijeni, tek će se vidjeti hoće li se realizirati oni koji su najavljeni za idući tjedan, no jednom kada se na rotoru napokon počne raditi, bit će to prema projektu iz 2009. godine koji je izradio danas već umirovljeni profesor dr. Damir Pološki sa suradnicima Željkom Stepanom i Igorom Majstorovićem.

Projektom je predviđeno je da će Jadransku aveniju i Aveniju Dubrovnik spajati dva tunela duga 280 metara koja će ići ispod tramvajske pruge, a rotor će biti semaforiziran i proširen izdvojenim trakovima za desno skretanje.

