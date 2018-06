Punjenje pokaza po ljetnom rasporedu

Svi koji će tijekom ljeta morati “napuniti” svoj pokaz ili će tražiti neku drugu uslugu u prodavaonicama ZET-a, moraju pripaziti da ih ne dočekaju zatvorena vrata.

Holding je, naime, obavijestio kako u ponedjeljak stupa na snagu ljetno radno vrijeme u prodavaonicama u Dubravi i Pothodniku te na Črnomercu, Savskom mostu i Dupcu.

Ponedjeljkom, srijedom i petkom radit će od 7.30 do 14.50, a utorkom i četvrtkom od 12 do 19.20 sati. Tako će biti sve do 24. kolovoza, a u istom razdoblju neće uopće raditi vanjski kiosk u Ozaljskoj 105.

Šalter za reklamacije od ponedjeljka pa sve do zadnjeg dana kolovoza radit će radnim danom od 7.30 do 15 sati. Podsjetimo, ljetni vozni red ZET-ovih autobusa i tramvaja koji se primjenjuje još od 18. lipnja bit će na snazi sve do 3. rujna. Ostale informacije o radu Holdingovih službi mogu se dobiti u njihovu info-centru na broj 072/500-400.

