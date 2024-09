Novi ciklus tribina 'Čitanje kazališta': U ZKM ovog petka dolazi bivši nogometaš

S novom kazališnom sezonom u Zagrebačkom kazalištu mladih počinje i novi ciklus tribina Čitanje kazališta autora i voditelja Srđana Sandića. Ususret prvoj premijeri ZKM-a predstavi JEZIK KOPAČKE, u režiji Boruta Šeparovića, pozivaju na tribinu koja će se održati ovog petka u 18 sati u dvorani Polanec ZKM-a.

JEZIK KOPAČKE je inovativna predstava koja otvara pitanja i daleko izvan sportskih terena, propitujući suvremeni nogomet, depresiju i kapitalizam, a upravo su ta pitanja okvir ovog razgovora. Gosti tribine Čitanje kazališta su: slavni bivši nogometaš, danas pjesnik i koautor ovog komada Ivan Ergić i glavni urednik Telesporta Aleksandar Holiga

Ivan Ergić rođen je 1981. u Šibeniku. Početkom rata 1991. s obitelji je izbjegao prvo u Srbiju, potom se odselio u Australiju. Njegov talent i vještine ubrzo je prepoznao torinski Juventus, potom je igrao u Baselu i turskom Bursasporu. Kao reprezentativac Srbije i Crne Gore 2006. sudjelovao je na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Njemačkoj.

Aleksandar Holiga je pak, kako kaže, u prošlom životu bio glazbeni kritičar, a zadnjih se godina autorski bavi isključivo nogometom. Osim redovito u Telegramu, povremeno ćete naletjeti na njega i u stranim medijima kao što su The Guardian, FourFourTwo, When Saturday Comes, The Blizzard, 11 Freunde i drugi.