Nova tramvajska linija u Zagrebu. 'Put do Grada bit će nam upola kraći'

Jedna od najkraćih postaje jedan od najdužih. Tramvajskom linijom broj osam gradski se put putuje već 67 godina, a Zagrepčanima koji su se dosad vozili od Mihaljevca do Zapruđa uskoro bi se trebali pridružiti i putnici iz Travnog, Dugava i Jakuševca jer “osmica” će juriti sve do Ranžirnog kolodvora.

Plan njena proširenja dio je velikog projekta rekonstrukcije Sarajevske ceste najavljen još 2016. godine, a Grad je sada spreman za otkup zemljišta na trasi buduće pruge kako bi sve bilo po pravilima službe. Traži se tvrtka koja će izraditi parcelacijski elaborat za kupnju koja bi trebala koštati oko 30 milijuna kuna, čemu će se još pribrojiti 50 milijuna kuna vrijedni radovi na pruzi te 65, koliko će stajati rekonstrukcija Sarajevske.

“Osmica” će, tako, kad se s Mihaljevca spusti do Zapruđa, svoj put samo nastaviti na 145 milijuna kuna vrijednom putu pokraj Travnog i Dugava te završiti kod Ulice Aleksandra Brdarića. Nova pruga bit će duga točno 1808,5 metara, odnosno nešto više od dva kilometara uključi li se u računicu 425,5 metara okretišta, a od Zapruđa do Ranžirnog stajat će na osam postaja. Polasci se očekuju svakih 11 minuta, a duž Sarajevske, koju će niskopodni tramvaj pratiti, planira se i zeleni pojas uz kojeg će se nalaziti pješačka i biciklistička staza.

Krajnji cilj projekta jest spajanje pruge na nadvožnjak koji bi trebao ići iznad Ranžirnog te se spojiti na autocestu do Siska, a Grad će taj dio odraditi s Hrvatskim autocestama, odnosno plan je da se potrebna sredstva namaknu iz fondova Europske unije.

– Sarajevska cesta trenutačno je u groznom stanju. “Guramo” je prema obnovi, ali već se drugu godinu radovi na njoj odgađaju jer bi uskoro trebala krenuti ta potpuna rekonstrukcija – kaže nam predsjednik Gradske četvrti Novi Zagreb-istok Milenko Arapović pa dodaje kako samo vijeće mjesne samouprave ne zna puno o projektu s obzirom na to da je riječ o kapitalnom ulaganju. U svakom slučaju, kako govori, za veliki dio njegove četvrti blizina tramvaja značila bi puno, a slažu se s njim i stanovnici Dugava te Travnog.

– Naravno da bilo dobrodošlo da se pruga “osmice” produži do Dugava. Put do grada bio bi nam upola kraći jer ne bismo morali prvo pješačiti do autobusne stanice, pa do Glavnog kolodvora i na tramvaj, već bismo fino sjeli kao gospoda i začas bili u Draškovićevoj a da ne presjedamo sto puta – rekla je Ines Mrčela, koju smo sreli na križanju Sarajevske i Vatikanske. Priložila joj je i prijateljica Mirela Topalović, koja je primijetila kako se tramvajska linija u Zagrebu posljednji put produžila kad je ona rodila.

[video: 22549 / Novi Rotor u Zagrebu]

– Sin će na jesen na faks – kroz smijeh je rekla Mirela Topalović prisjetivši se “sedamnaestice” i “petice” koje su 2000. godine došle do Prečkog.

Da je krajnje vrijeme za nove tramvajske koridore, smatra i prometni stručnjak te sudski vještak za promet Goran Husinec.

– Ideja o tramvaju duž Sarajevske odlična je. Grad se proširuje i linije bi se trebale proširivati sukladno s njim – kaže Husinec, pa dodaje kako je upravo tramvajski prijevoz najunosniji i u njega bi se trebalo ulagati.

U posljednjih pedeset godina nije uvedena ni jedna tramvajska linija, ističe Husinec, a u gradu koji broji gotovo milijun stanovnika postojeći tramvajski i autobusni promet ne mogu izdržati pritisak.

– Najbolje rješenje bila bi podzemna željeznica, koja se planirala izgraditi još u prošlom tisućljeću, ali za nju nikako nema novaca, a vjerojatno ga i neće biti – objasnio je Goran Husinec, pa dodao kako se život u gradu svakim trenom ubrzava, a javni prijevoz, na žalost, taj tempo ne prati. Neće ga, čini se, pratiti ni kod rekonstrukcije Sarajevske jer, prema planu s kraja pretprošle godine, sredinom ove trebala je početi izgradnja nove tramvajske pruge, što se nikako ne može dogoditi.

– Na ljeto bismo trebali početi otkup zemljišta koja nisu u našem vlasništvu kako bismo mogli nesmetano izvesti trasu pruge – kratko su nam rekli u Gradu, koji je posao cijelog produžetka “osmice” trebao dovršiti do kraja 2020. Počnu li radovi uistinu do sredine sljedeće godine, jer ove neće, prije 2022. nova se pruga ne očekuje.