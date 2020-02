'Nećemo iz garaže dok ne ispune uvjete'

– Sjedimo, razgovaramo, jedemo gablec, družimo se. Sve prolazi mirno – tako je jučer prvi dan štrajka provelo četrdesetak vozača zagrebačkog sanitetskog prijevoza.

Potpredsjednik Hrvatskog sindikata sanitetskog prijevoza i član štrajkaškog odbora Krešimir Topić i njegovi kolege “stacionirani” su u garaži Nastavnog zavoda za hitnu medicinu u Heinzelovoj od šest ujutro, a ondje će i ostati sve dok im se ne ispune zahtjevi.

Žele da se njihova plaća izjednači s onom kolega u hitnoj pomoći, što bi godišnje stajalo oko dva milijuna kuna.

Pacijenti nisu osjetili štrajk

A pacijenti, na sreću, gotovo nisu ni osjetili da je štrajk u tijeku jer je Zavod angažirao svoje rezervne vozače da upotpune ovaj kadrovski manjak od otprilike trećine zaposlenih djelatnika. Usto u pričuvi ima i 15 vozača ZET-a i 30-ak djelatnika iz ostalih zagrebačkih ustanova – vozača i medicinskih sestara – koji su spremni uskočiti ako se štrajk produlji.

– No nećemo moći dugo raditi na ovaj način s obzirom na prekovremene sate koje ćemo im zbog toga morati platiti – upozorio je ravnatelj Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba Žarko Rašić dodavši da su pacijenti, svjesni da bi moglo doći do problema u usluzi, jučer rjeđe zvali i tražili prijevoz do bolnice.

Sva vozila koja bi inače bila na raspolaganju tako su jučer pacijente prevozila na dijalizu i druge rutinske preglede bez većih čekanja.

– Posjetio sam dispečerski centar i sve zasad funkcionira bez ikakvih problema – dodaje ravnatelj Zavoda. Topić je, s druge strane, nezadovoljan što Zavod manjak vozača namjerava, ako bude trebalo, “krpati” osobljem koje za taj posao nije kvalificirano.

– Meni je smiješno da Zavod, umjesto da zbrine svoje djelatnike, na njihovo mjesto dovodi ljude koji ne znaju raditi s pacijentima i njihovom opremom. Kolege iz hitne pomoći su, naravno, za to kvalificirani, ali bilo tko osim njih nema što raditi u ovom poslu – napominje Topić.

No, kaže ravnatelj zagrebačkog NZHM-a Rašić, do te situacije možda i ne dođe jer je za danas u 12 sati zakazano ročište na Županijskom sudu, na kojem će se odlučiti o tome smije li se štrajk uopće nastaviti. Zakon o zdravstvenoj zaštiti, naime, propisuje da nije moguće organizirati štrajk u zavodima za hitnu medicinu pa će zagrebački zavod zatražiti njegovu sudsku zabranu.

– Oni imaju svako pravo na to, a to smo im i prije štrajka rekli više puta. Mi ćemo tu odluku, donese li se, naravno, ispoštovati – komentirao je potpredsjednik sindikata Topić.

Nemamo slobodne dane

Sanitet štrajkom traži da se izmjeni Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova kako bi se sanitetskom prijevozu vratili stari koeficijenti. Oni su umanjeni nakon razdvajanja hitne pomoći i sanitetskog prijevoza 2011. godine, dok su prije toga oni i vozači hitne pomoći imali jednake uvjete.

– Sanitetu su 2016. godine smanjili plaće, a radno vrijeme promijenili tako da nemamo slobodne dane — objašnjava Topić.

Prema podacima Hrvatskog sindikata sanitetskog prijevoza, plaća njihovih vozača iznosi između 4500 i 5000 kuna, dok vozač Hitne zaradi između 6500 i 7000 kuna. U utorak navečer predstavnici sindikata su za stol sjeli s ministrom zdravstva Vilijem Berošem. Razgovaralo se, kaže ravnatelj Rašić, više od tri sata.

– Postoji možda nekakvo približno rješenje, ali sve je sad na Vladi – rekao je Rašić.