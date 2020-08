Nakon tri godine radova, za Gavellu još 1,6 milijuna kuna

Otkad je otvoreno 1953. godine, obnavljalo se četiri puta. A niti jedna ga rekonstrukcija nije bacila na koljena kao ova posljednja. Već treća godina prolazi otkad su u zgradi kazališta Gavella započeli radovi na atriju i novoj dvorani nazvanoj Scena 121 vrijedni nešto više od devet milijuna kuna. Plan je bio da budu gotovi u roku godine dana. No bit će to i dva mjeseca prije, kako je u studenom 2017. govorio gradonačelnik Milan Bandić. I zaista – obnova se odvijala najavljenim tempom, no onda je pred samim završetkom radova sve stalo. U početku su na gradilište dolazili jedan ili dva radnika da bi naposljetku potpuno prestali dolaziti. Dogodilo se to nakon što je preminuo vlasnik poduzeća Centrogradnja, za koje su radili, a koje je vodilo obnovu. Tvrtka je vrlo brzo otišla u stečaj, a tako su prestali i radovi na Gavelli.

Ponude do 2. rujna

Sve to vrijeme predstave su se davale tako da se u kazalište ulazilo kroz dvorište koje dijele s Hotelijersko-turističkom školom. No nakon potresa koji je metropolu pogodio 22. ožujka stale su i predstave. Zgrada je dobila crvenu oznaku, a glumci otad igraju gostujući u drugim kazalištima, na uličnim manifestacijama... Članovi ansambla lobiraju kod kolega i kulturnjaka u Gradskoj skupštini da se potakne pitanje završetka radova na Gavelli, pa je tako u nekoliko navrata o tome u Skupštini govorio nezavisni vijećnik i glumac Marko Torjanac. Na njegov je prijedlog prihvaćena i točka što hitnijeg raspisivanja javnog natječaja za novog izvođača, a sad je Grad konačno učinio i taj korak. Ponude primaju do 2. rujna, a nakon što se potpiše ugovor s novim izvođačem, kaže pročelnica Ureda za javnu nabavu Danijela Habijanec, predviđeni rok završetka radova je šest mjeseci.

Procijenjena je vrijednost radova 4,6 milijuna kuna bez PDV-a, više nego što je bilo potrebno za dovršetak radova dogovorenih u prvom natječaju. Kako je objasnio Dinko Bilić, pročelnik Ureda za izgradnju grada, ugovorena financijska vrijednost sukladno ugovoru o izvođenju radova na rekonstrukciji kazališta iznosila je 9,02 milijuna kuna bez PDV-a, a ukupna izvršena vrijednost radova iznosila je 6,1 milijun kn bez PDV-a. Odnosno, bilo je potrebno nešto manje od tri milijuna kuna da radove dovrši Centrogradnja, a sad će Gavellu dovršiti neki drugi izvođač za 1,6 milijuna kuna više.

Neće ni do kraja godine

– Ni početna cijena prvog natječaja nije onakva kakva je ugovorena. Dobio sam na uvid svu dokumentaciju i nakon prvog potpisanog ugovora izbrojio još pet aneksa, kojima se svota popela dodatnih 20 posto – kaže Marko Torjanac te dodao da se već nekoliko mjeseci nakon početka radova vidjelo da su stvari otišle izvan kontrole. Ne vjeruje da će kazalište proraditi do kraja godine, no smatra da bi radovi na Gavelli gradskoj upravi trebali biti prioritet, pogotovo zbog činjenice da u metropoli nema dovoljno kazališnog prostora, a i zato što je i Komedija “izvan stroja” nakon potresa. – Ovo i nije najopsežniji građevinski pothvat u Gavelli. Od siječnja 1994. do srpnja 1995. renovirala se cijela dvorana i popratni prostori kazališta, sagrađen je cijeli atrij, što je neusporedivo veći zahvat od sadašnjeg, a trajao je dvostruko kraće – zaključuje.