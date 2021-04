'Na dan kad je Dinamo pobijedio Tottenham, donijela sam odluku da se gradi novi stadion'

Zadnjeg dana veljače Jelena Pavičić Vukičević preuzela je Zagreb. Da u borbu za novi, a svoj prvi službeni mandat neće, rekla je na prvu, a onda se obnašateljica dužnosti gradonačelnika metropole ipak odlučila na kandidaturu. Bandić poslije Bandića ne želi i ne može biti, istaknula je, a na terenu je, baš poput svojeg jedinog poslodavca u posljednjih 20 godina, svaki dan, cijeli dan.

Jeste li pri kraju s izbornim programom i koje će biti njegove glavne odrednice? Hoćete li i vi, kao i drugi kandidati, obećati Jarunski most, tramvaj do Španskog i besplatne vrtiće?

Dio programa već sam predstavila – njegove temeljne odrednice odgovor su na glavne probleme koji muče naše Zagrepčane. To je svakako cjelovita urbana obnova Zagreba po uzoru na projekt “Blok 19”. Osim toga, svjesna sam problema u prometu i time ću se zasigurno ozbiljno i detaljno baviti u idućem mandatu. Pri tome mislim na promet u mirovanju, ali i gužve u prometu. Smatram i da dugoročno trebamo riješiti problem zbrinjavanja otpada i dodatno promicati brigu o okolišu te utjecati na mijenjanje životnih navika, a otpad tretirati kao kvalitetnu sirovinu. Uz produžetak nove Branimirove, tu je svakako i Jarunski most – dokumentaciju privodimo kraju, rješavamo imovinskopravne odnose i doista se nadam da ćemo uskoro zabiti i prvu lopatu, a što se tiče nove Branimirove, i prije izbora, jer dovršen je postupak javne nabave. U proces donošenja odluka uključit ću sugrađane. Zahvaljujući digitalizaciji, Zagrepčanke i Zagrepčani izjasnit će se o svim projektima, od najmanjih kvartovskih pa sve do kapitalnih investicija. Upravo smo jučer predstavili digitalnu aplikaciju koju ćemo primjenjivati od 1. lipnja. Ovo mi je izuzetno bitno jer ću Zagreb voditi potpuno otvoreno i transparentno! O besplatnim vrtićima mogu govoriti samo oni koji ne poznaju sustav jer su za polovicu zagrebačkih roditelja vrtići doista besplatni (participiraju s iznosom od 0 do 149 kuna mjesečno), a druga polovica roditelja s višim primanjima vrtiće plaća od 150 do 600 kuna. Radi se o iznimno socijalno pravednom i osjetljivom modelu participacije i nisam za to da roditelji s visokim primanjima imaju besplatan vrtić. Za vrtiće je puno važnije da svako zagrebačko dijete ima mjesta u vrtiću i odgovorno mogu reći da je stručno-pedagoški standard u zagrebačkim vrtićima jedan od najkvalitetnijih u Europi.

Koje će se trenutačne zagrebačke politike nastaviti, a od kojih ćete odustati?

Nijedno stečeno socijalno pravo neće se ukidati, naprotiv, zbog poteškoća koje su stvorili potres i COVID-19 uvodit ćemo i nove mjere. Primjera radi, tako smo dohodovni cenzus, na temelju kojeg zagrebački umirovljenici svaki mjesec primaju 200, 300 i 400 kuna, te uskrsnicu i božićnicu, od travnja podigli s 1500 na 1700 kuna. Ove mjere do ožujka je koristilo 6500 umirovljenika, a sada će na njih imati pravo još 6000 tisuća, odnosno više od 12 tisuća naših umirovljenika. Zagreb nosi epitet najsocijalnijeg grada jer je briga za osobe starije životne dobi, za obitelji i djecu, za osobe u potrebi, osobe s invaliditetom, djecu s teškoćama u razvoju, žrtve nasilja u obitelji i beskućnike naš prioritet. Pri tome mislim na mjeru roditelj odgojitelj, novčanu pomoć umirovljenicima, besplatan prijevoz za starije, mrežu socijalnih usluga za osobe s invaliditetom, pravo na stipendije, na plaćanje režija i osiguravanje toplog obroka najugroženijima i osiguravanje smještaja. Želim da živimo u gradu zadovoljnih ljudi, jednakih mogućnosti, sretnih obitelji i djece te generacija koje rastu i razvijaju se u poticajnom okruženju. U budućnosti vidim Zagreb koji je zadržao sva socijalna prava i u kojem se teret krize ne prelama preko najosjetljivijih društvenih skupina. Odustat ću od svih odluka za koje ne budem imala većinsku podršku svojih sugrađana. Posebno želim naglasiti da građanima jamčim stabilnost i sigurnost kvalitetnog funkcioniranja svih javnih službi.

Rekli ste da pripremate i inovacije u timu, mnogi su slučaj s maskama na otvorenom protumačili kao udaljavanje od Olivere Majić i Zvonimira Šostara. Je li to tako, tko su vaši novi ljudi?

“Ukidanje” obveznog nošenja maski na otvorenom samo je razumna odluka koju su moji sugrađani, pa i kolege, podržali. I ništa drugo. Moj tim bit će kvalitetan! U njemu će se naći samo stručni i odgovorni ljudi kojima će Grad Zagreb biti ispred osobnih interesa.

Rekli ste da potres vidite i kao veliku priliku za preobrazbu grada u Zagreb 21. stoljeća. Kakav je to Zagreb?

Gradska uprava na čelu sa mnom bit će istinska podrška i nositelj urbane obnove grada Zagreba, vodeći se vizijom i primjerom gradske uprave i struke koja je prije 140 godina angažirala vodeće domaće i europske stručnjake te ponovno izgradila Zagreb. Mi ponekad zaboravimo da živimo u gradu koji je nakon katastrofalnog potresa 1880. obnovljen s jasnom vizijom razvoja. U to vrijeme nastale su mirogojske arkade, neogotička katedrala, kompleks Mimara i zagrebačka urbana jezgra Donjeg grada. Na taj ćemo način urbanom obnovom udahnuti novi život i energiju svojem gradu. Uvjerena sam da će se naši unuci sjećati nas onako kako se mi s ponosom prisjećamo graditelja Zagreba nakon potresa 1880.

Najavili ste i da ćete osluškivati bilo građana, raditi “svakodnevne referendume”. Vraća li se iz tog razloga magnolija na Trg žrtava fašizma? Hoće li se bilo osluškivati i kad je riječ o gradnji novog maksimirskog stadiona?

O svemu, pa tako i o stadionu i magnoliji, odlučit će građani. Apsolutno ću osluškivati bilo građana i postupati prema njihovim prioritetima. O maksimirskom, Dinamovu stadionu raspravlja se protekla tri desetljeća. Smatram da nije ni pametno ni mudro ulagati gradski novac u obnovu tribine koja ne bi mogla primiti gledatelje i koju bismo za godinu-dvije ionako morali rušiti, zato sam dala nalog da se krene s pripremama za rušenje istočne tribine. Uskoro će biti objavljen arhitektonski natječaj za izgradnju novog maksimirskog stadiona i uređenje cjelokupnog kompleksa Svetice. Rušenje istočne tribine označit će početak gradnje novog stadiona. Na dan kada sam donijela ovu odluku dogodila se povijesna pobjeda Dinama protiv Tottenhama, koja mi je samo bila potvrda da sam na pravom putu.

Kako napreduju projekti koji su u tijeku, primjerice kompostana u Novskoj? U kojoj je fazi sljemenska žičara?

Postrojenje za obradu biootpada u Novskoj pred izdavanjem je lokacijske dozvole, a Studija izvedivosti prihvaćena je na sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba i na sjednici Gradskog vijeća Grada Novske.

Kapacitet prerade je 60 tisuća tona biootpada na godišnjoj razini, a postrojenje će proizvoditi 25 tisuća tona vrlo kvalitetnog komposta te dva megawatta električne energije na godišnjoj razini. Procjena vrijednosti investicije je 250 milijuna kuna, što će se u cijelosti financirati iz fondova EU, Nacionalnog plana za oporavak i otpornost. Što se žičare tiče, svi tehnički pregledi završeni su te je ishođeno osam uporabnih dozvola. A za posljednju, devetu uporabnu dozvolu pišu se završna izvješća, nakon čega ćemo i nju dobiti. Pred samim smo puštanjem u rad, radi se o danima.

Podijelili ste nedavno fotografiju na Facebooku uz napomenu da radite 24/7. Hoćete li i vi biti gradonačelnica pod egidom “svaki dan je radni dan”?

Kad obnašate odgovornu funkciju poput gradonačelnice glavnoga grada, onda nemate taj luksuz da ste slobodni blagdanom, praznikom, subotom, nedjeljom, popodne ili navečer. Morate biti na usluzi svojim sugrađanima doista 24 sata dnevno i svaki dan jest radni dan. Ali da parafraziram Konfucija: “Radite posao s ljubavlju i nećete morati raditi nijedan dan u životu”.

Postrojili ste neki dan zimsku službu, a mnogi su odmah primijetili da je to obrazac rada pokojnog gradonačelnika. Na koji će način vaše vođenje grada biti slično njegovu, a na koji način drukčije?

Ja sam Jelena Pavičić Vukičević i obišla sam zimsku službu u funkciji čelne osobe Grada, što je sastavni dio mog posla.

S kim, odnosno s kojim biste strankama najradije surađivali u Skupštini nakon izbora? S kim nikako ne biste mogli?

Surađivat ću sa svima koji budu radili u interesu građana Grada Zagreba, na podizanju kvalitete života i životnog standarda. Želim naglasiti da vrijeme pred nama ne smiju obilježiti isključivost, sebičnost, osobni interesi, opstrukcija, defetizam i malodušje jer živimo u zahtjevnom vremenu u kojem svi moramo surađivati.

Želim vjerovati da će svim zastupnicima u novom sazivu Gradske skupštine interes Zagrepčana biti na prvome mjestu.