Ministarstvo zahtijeva novi postupak procjene psihofizičkog stanja problematičnog učenika, Grad: To ovisi o školi

Ministarstvo obrazovanja je uputilo dopis zagrebačkom Gradskom uredu za obrazovanje od kojeg traže da se opet porene postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja učenika zbog kojeg se bojkotira nastava u novozagrebačkoj školi. Ranije ove godine, isti je ured zaključio da učenik može pratiti redoviti program uz individualnu podršku u redovnom razrednom odjelu. Grad je odgovorio da postupak može pokrenuti jedino škola.

Zamjenica gradonačelnika, Danijela Dolenec, na današnjoj je konferenciji naglasila da je riječ o složenoj situaciji i da je potrebna maksimalna suradnja svih uključenih u slučaj.

– Ministarstvo znanosti obratilo se našem gradskom uredu i traže da se preispita rješenje o primjerenom obliku školovanja koje je izdano u veljači ove godine. Radi se o rješenju koje izdaje stručno povjerenstvo koje je unutar našeg ureda o primjerenom obliku školovanja. Ono je izdano u veljači ove godine, roditelji su se na njega žalili i tada ga je Ministarstvo potvrdilo, zapravo smo imali jedinstven stav oko toga što je u tom trenutku bio primjereni oblik školovanja. S obzirom na sve okolnosti u međuvremenu, stav je sada nadležnog Ministarstva da je to potrebno preispitati – rekla je Dolenec. Opisala je i cijeli postupak:

– Ono što je važno reći, a što vjerojatno nije bilo jasno iz jučerašnjih napisa u medijima, je kako izgleda taj postupak. Da bi se preispitalo rješenje i eventualno došlo do novog koji bi na drugačiji način tumačilo primjereni oblik školovanja, za to je potreban postupak škole. Zadaća Grada je da prije svega pruži podršku školi, ali stručno povjerenstvo škole, sama stručna služba, školska liječnica, razredna učiteljica itd. mogu, i sada temeljem ovoga što je Ministarstvo reklo i hoće, sva svoja opažanja te medicinsku i zdravstvenu dokumentaciju preispitati. I takav postupak se onda pokreće prema povjerenstvu Grada. Tada se tek mi uključujemo i, ako ima novih okolnosti, može doći do novog rješenja o primjerenom obliku školovanja – kazala je.

Dodala je da je situacija teška jer privremeno škola nema ravnatelja. Međutim, kaže, to nije prepreka da povjerenstvo unutar škole obavi zadaću jer ima dobro ekipiranu stručnu službu, školsku liječnicu i predmetnu učiteljicu, tako da postoje svi elementi za njihovo postupanje.

– U samom postupku tražit će se nova medicinska dokumentacija od roditelja, ako ona postoji. Ali sama stručna služba i učiteljica se sada mogu oslanjati i na vlastita opažanja i direktno iskustvo i sve što je bilježeno otkad je dijete počelo pohađati tu školu, rekla je Dolenec te dodala da treba postupati iznimno žurno s obzirom na situaciju te da je gradski tim svaki dan ovaj tjedan u školi.

Na pitanje što očekuje od današnjeg sastanka rekla je da će izvijestiti o novim informacija kada ih bude. – Jedan od ključnih aspekata ove krize je da što prije normaliziramo nastavu u školi, a važan dio toga je i da imamo barem privremenog ravnatelja, a čim budemo imali informacije, izvijestit ćemo o njima, rekla je Dolenec.