Maturanti zagrebačkog ŠPUD-a pripremili izložbu: Prikazali su svoje završne radove

Otvorenje izložbe završnih radova maturanata Škole primijenjene umjetnosti i dizajna u Zagrebu odvit će se u srijedu, 19. lipnja u 17:30 sati i traje do 21. srpnja ispred izložbenog paviljona Botaničkog vrta. Izložbu je moguće posjetiti ponedjeljkom i utorkom od 10 do 14 sati te od srijede do nedjelje u vremenu 12 do 18 sati.

Speramus Meliora prevodi se kao Nadati se najboljem. Inače, ovo je izložba završnih radova prve generacije učenika u posljednje 142 godine koji svoje četverogodišnje obrazovanje nisu u cijelosti imali mogućnost pohađali u matičnoj zgradi zbog čega su se maturanti potrudili još više oko umjetničkih radova. Tako da se ŠPUD nada skorom povratku u svoju bazu umjetnosti na Trgu Republike Hrvatske 11 koja se zadnjih pet godina obnavlja od potresa.

Osim školske nastave, na alternativnim lokacijama organiziraju se i programske aktivnosti Izložbenog salona Izidor Kršnjavi ŠPUD-a pa su tako do sada predstavili programe u Muzeju suvremene umjetnosti, Zbirci Richter te Pogonu Jedinstvo, ali i na otvorenom platou ispred ŠPUD-a te na ogradi i u Izložbenom paviljonu Botaničkog vrta PMF-a.