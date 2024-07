Ljeto u Samoboru: Nastupa Franka i Damir Kedžo, a 'Tina Turner Show' za veliku završnicu

Špranca je poznata i dobro uhodana: prijepodnevni sati nude zabavne sadržaje za djecu i mlade, popodnevni sati namijenjeni su svim generacijama, a večeri su predviđene za glazbeno uživanje: danas od 21 sat nastupa Franka, pa će s pjevačicom najprepoznatljivijeg osmijeha naše glazbene scene uglas pjevati njene hitove "Ljubav, ništa više", "S tobom", "Ruža u kamenu" ili najnoviji "Da opet nađem te", a tko zna, možda se nađe vremena i za komentiranje nogometnih aktualnosti s Eura.

Subotnji glazbeni gost "Ljeta u Samoboru" je Damir Kedžo, sjajni vokalist čije su pjesme već godinama među najslušanijima u Hrvatskoj i koji će od 21 sat podsjetiti na svoje hitove poput "Voljena ženo", "Poljubi me sad", "Divlji vjetre" i brojne druge.

Spektakularna glazbena završnica "Ljeta u Samoboru" bit će u nedjelju u 21 sat uz "Tina Turner Show", ispunjena prepoznatljivom energijom "rock bake" Tine Turner koju će i glasom i stasom i plesnim pokretima kanalizirati sjajna mlada pjevačica iz Pule Kristina Ivanković. "Proud Mary", "Private dancer", "The best", "What's love got to do with it", pjesme su kojima će odzvanjati Samobor u ljetnu nedjeljnu večer.

U subotu od 9 i 30 do 12 sati, u suradnji s Gradskom knjižnicom Samobor, održava se treće izdanje Dana pripovijedanja "Osvoji me pričom", a u svijet bajki, basni i dječjih igrokaza mališane će voditi dokazane pripovjedačice: Margareta Perišić, Ksenija Štibohar, Željana Buljat, Srebrenka Peregrin, Dubravka Payerl Čikara, Blaženka Mavrić Vadlja, Mia Zeljković, Lana Juran i Marija Žitković.

Nedjeljno prijepodne nudi pak folklorni međunarodni spektakl – u 11 sati na Trg kralja Tomislava dolaze sudionici prvog Međunarodnog folklornog festivala "Rudarska luč": Grupo folklorico El Pila (Zaragoza, Španjolska), Volkstanzgruppe Frommern (Balingen, Njemačka), KUD Kole Nedelkovski (Veles, Sjeverna Makedonija), DKD Svoboda (Senovo, Slovenija) i KUD Oštrc (Rude, Hrvatska).

Zabavno i zdravo bit će uz Pilates na otvorenom powered by Qfit, a završna radionica "Drvo i vino" još će jednom spojiti umjetnost i vinsku kapljicu po kojoj je samoborski kraj prepoznatljiv, zato niti ne čudi da će svoja osvježavajuća rose i ina vina i kroz vikend predstaviti samoborski vinari. Za pivoljupce pripremljena je bogata ponuda craft piva te "nešto konkretnije" iz bogate gastro ponude samoborskih ugostitelja. Uz glazbenu podlogu akustičnog dua "Anđela i Stjepan" koji će upotpuniti opuštenu atmosferu parka kod Samoborskog muzeja, još će se samo ovaj vikend moći uživati u programu "Ljeto u Samoboru".