Ljetni program u Divljem srcu grada: Djeca postaju pravi pustolovi, svaki dan je jedinstven

I tijekom ljetnih školskih praznika u zagrebačkom Zoološkom vrtu postoje edukativni i zabavni programi. Održava se, naime, Divlje ljeto, program u koji se mogu uključiti djeca završenog drugog do završenog šestog razreda osnovne škole.

Kako su poručili iz ZOO-a, Divlje ljeto djeci predstavlja jedinstvenu pustolovinu te im omogućuje da Vrt upoznaju na drugačiji način nego tijekom uobičajenog posjeta. Program počinje 24. lipnja, a održavat će se sve do 31. kolovoza.

"Svaki je dan jedinstven. Djeca u blizini životinja uče o zadivljujućim činjenicama iz životinjskog svijeta te svladavaju vještine potrebne istraživačima. Koristeći mikroskop i izvodeći razne pokuse pretvaraju se u prave znanstvenike. Djeca doznaju kako se životinje orijentiraju u prostoru, te sama iskušavaju neke od tih metoda.

Posebno im je zanimljivo vidjeti što sve obuhvaća briga za životinje u zoološkom vrtu, a jedna od najdražih aktivnosti im je priprema poslastica za životinje. Sve to prati mnogo igre i zabave s vršnjacima", kažu u ZOO-u.

Svaku skupinu koja može imati između 10 i 24 polaznika, vode po dva edukatora. Program traje pet dana po šest sati, i to od ponedjeljka do petka. Roditelji biraju smjenu u kojoj će im djeca pohađati program, s tim da jutarnja smjena traje od 8 do 14 sati, a popodnevna od 14 do 20 sati. Djeci su tijekom programa osigurani sav potreban pribor te ručak i sladoled u restoranu Kod morskog lava.

Upisi u Divlje ljeto su u tijeku. Obrazac za prijavu i dodatne informacije nalaze se na internetskoj stranici Vrta.

