Linije za Goricu pod opsadom kontrolora, ako ih kontrolori zajedno s putnicima uspiju dočekati...

Vjerojatno niti jedan od najvećih intelektualaca Albert Einstein uz sve svoje teorije pa i onu najpoznatiju koja govori o relativnosti, ne bi uspio objasniti fenomen ZET-ove linije 268. Nezadovoljni putnici ove gotovo opjevane linije javili su nam se ponovno s nizom pritužbi. No, pored voznog reda koji ovaj bus već godinama čini Schrödingerovom mačkom gradskog prijevoza, od ponedjeljka je krenula oštra kontrola karata.

Prema iskustvima koja su nam ispričali čitatelji ujedno i putnici ove linije na kolodvorima u Velikoj Gorici i Zagrebu na stanicama stoje kontrolori i ne puštaju bez karte, što stvara, tvrde nam putnici, dodatna kašnjenja.

"I za to da platim kartu?"

- Užas, i ovako stalno kasne još sad kad forsiraju pregledavanje karata situacija je još gora i ljudi su nervozni. Danas mi je bus kasnio 45 minuta - kazala nam je putnica Laura (22) koja liniju koristi svakodnevno kako bi stigla do fakulteta.

Iako, nitko od ljudi s kojima smo razgovarali ne dvoji da su prijevozne karte obavezne, svi se pitaju zašto baš oni?

Foto: Grgur Zucko/PIXSELL

- Ne razumijem zašto na stajalištu busa za Travno ne stoje kontrolori, nego baš tu na Goričkom gdje nam bus kasni pola sata pa se onda ne pojavi, a drugi bude pretrpan. I za to da im platim kartu? - pita se ljutita putnica Vesna (43) koja spomenutom linijom putuje na posao i ističe ima godišnju kartu, ali smeta ju nepravda.

A nepravedno po mišljenju Goričana i onih koji koriste ZET-ove linije prema tom gradu jest što je zagrebački gradski prijevoznik između 147 dnevnih autobusnih linija odlučio pojačano kontrolirati samo na linijama 268, 290 i 330, odnosno onima koje prometuju prema Velikoj Gorici. Vidljivo je to iz dopisa upućenog vozačima, a na kojem stoje upute o pojačanoj kontroli tijekom ovog tjedna.

Vozači dobili striktne upute

- U cilju povećane kontrole karata na izdvojenim područjima u razdoblju od 7. do 13. studenog 2022. godine vršit će se cjelodnevna kontrola putnika na linijama 268, 290 i 330 te na svim linijama AP Velika Gorica - stoji u obavijesti vozačima koju smo dobili na uvid.

Također, pored kontrola na početno-krajnjim stajalištima koje će vršiti kontrolori, vozači su dobili i striktne upute za ostala stajališta.

- Vozači na tim linijama dužni su na svim stajalištima navedenih linija, po mogućnosti omogućiti ulaz putnika samo na 1. vratima autobusa te pri ulazu izdavati i kontrolirati karte putnika - napominje se uz naglasak da moraju zadužiti dovoljan broj karata i pri izlasku iz garaže provjeriti ispravnog validatora.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL 26.10.2021., Zagreb - Kontrolori ZET-a Vjekoslav Sikavac i Kruno Drempetic. Photo: Marko Lukunic/PIXSELL

Odlučili smo se stoga i sami provjeriti kakva je situacija na ZET-ovoj najprometnijoj liniji s Glavnog kolodvora. Tijekom poslijepodnevne špice uputili smo se iz Zagreba prema Velikoj Gorici i već na terminalu - problemi. Velik broj putnika na stajalištu poželio je ući u autobus, no trojica kontrolora inzistirali su na pregledu karata, a zbog velike nervoze koja je zavladala cijeli događaj pratila je i policija koja je stajala u neposrednoj blizini. Čak sedam minuta bilo je potrebno da se svi ukrcaju prije nego što je autobus krenuo. Budući da je taj bio prepun, odlučili smo se na rulet-potez čekanja sljedećeg.

Opis putovanja: krenuli po danu, stigli po noći

Nakon petnaestak minuta sljedeći autobus se pojavio, ovoga puta s drugačijom taktikom. Osim dva kontrolora ispred, unutar vozila čekala su još trojica. I ovoga puta ukrcaj je potrajao 7 minuta, no svi putnici imali su ili kupili karte uz povremeno tiho prigovaranje, no bez većih poteškoća opet napunjeni autobus krenuo je s osam minuta kašnjenja.

Najkraći način za opisati naše dugo putovanje do Velike Gorice bio bi da smo krenuli iz Zagreba po danu, a na odredište stigli kada je pao mrak. Naime, vožnja za koju je prema voznom redu predviđeno da traje 35 minuta, trajala je sat vremena, a identično je bilo i u povratku.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL 04.10.2019., Zagreb - Vecernja guzva u prometu na Aveniji Veceslava Holjevca. Photo: Emica Elvedji/PIXSELL

Ne ljuti to samo putnike na ovoj liniji već i vozače koji su nam ukazali na više paradoksa na koje upozoravaju već duže vrijeme. Prvo, često su izloženi napadima i uvredama putnika zbog kašnjenja i nedolaska busa prema voznom redu, no ističu problem je u voznom vremenu koje je staro i više od 20 godina. Tada je, ističu nam, oni upućeni u situaciju na spomenutoj liniji bilo puno manje semafora i stajališta, ali i prometa. Dodatan apsurd je i da su vozna vremena, umjesto da su produžena - još dodatno skraćena na večernjim polascima kada grad od 60 tisuća stanovnika s metropolom povezuje samo 5 autobusa. Vozačima je to nemoguće stići, a da dočaramo poslužit ćemo se primjerom.

ZET: Bus do Buzina može stići za 12 minuta, Google maps: ne može!

Prema voznom vremenu, da bi bio na točan na polasku vozač bi usred poslijepodnevnog prometnog kaosa između 16 i 17 sati trebao od Glavnog kolodvora do Buzina stići za 12 minuta! Usporedbe radi Google maps navigacija tvrdi da bi nam za identičnu trasu automobilom trebalo 12 minuta, ne računajući pritom gužve u prometu ili činjenicu da autobus na tom putu treba stati na 10 usputnih stajališta, što nas dovodi i do drugog problema, a na koji su se vozači žalili više puta, a to je da bi uz sve ranije navedeno još trebali biti i prodavači i kontrolori karata što dodatno usporava cijeli proces.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Za komentar smo zamolili i predsjednika Sindikata autobusnog prometa ZET-a i dugogodišnjeg vozača Iliju Tadića. Najveći problem, tvrdi, nisu karte i njihovo kontroliranje, a što su, podsjeća, vozači dužni temeljem ugovora o radu te temeljem kolektivnog ugovora imaju pravo na proviziju od prodanih karata, već činjenica da osoblje koje kontrolira karte nema ovlasti i kontrolu kako kaže "obavljaju fiktivno".

- Problem je što kontrola nema ulogu komunalne policije, kao primjerice u Parizu gdje imaju pravo identificirati vas i naplatiti kaznu, a naši praktički ovise o dobroj volji putnika da im pokaže kartu - pojašnjava Tadić i napominje da se praksa pojačanih kontrola karata u ZET-u provodila ranije, međutim nije bila učinkovita.

"Novi autobusi ne smiju voziti u Goricu"

Tadić ističe i kako su vozači autobusa svojim radom i primjerom ogledalo tvrtke, a to dobru sliku teško je slati u situaciji kada su vozna vremena nerealna, a autobusa je premalo.- Trenutno na liniji vozi sedam autobusa, a mi se kao sindikat zalažemo da se taj broj poveća na devet te da se uključe i novija vozila, a malo ljudi zna da novi autobusi koji su nabavljeni europskim novcima ne smiju voziti izvan administrativnog područja Grada Zagreba, dakle i na linijama za Veliku Goricu - pojašnjava.

Na tvrdnju Uprave ZET-a kako izmjene ovise o Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture odgovara da to, iako je točno, ne smije biti zapreka da prestanu biti u lošim odnosima s lokalnom vlasti u Gorici.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

- Vrijeme je da sjednu za stol i dogovore se u interesu i putnika i prijevoznika, a ministarstvo nije tu da bude izlika, nego da amenuje odluku dva grada - zaključuje.

ZET: Ne kasni bus zbog kontrole, nego zbog gužve

Potaknuti ovim problemima odgovor smo odlučili potražiti od Uprave ZET-a. Zanimalo nas je i zašto je interno donesena odluka da se ovaj tjedan kontrola na ranije opisan način provodi na velikogoričkim linijama.

- Riječ je o uobičajenim aktivnostima koje se provode na cijelom području naše prometne mreže prema utvrđenom rasporedu rada, a koji obuhvaća sve terminale i linije ZET-a - objašnjavaju iz ZET-a uz dodatak da su kontroli svakodnevno u svim tramvajskim i autobusnim vozilima.

Pojačana kontrola nije uzrokovala dodatna odstupanja od voznog reda, već su, kako tvrde, ona uzrokovana "prometnim zagušenjima duž trase linija".

Foto: Marko Prpic/PIXSELL 27.04.2022., Zagreb - Stvaraju se velike guzve zbog radova na nadvoznjaku premu Buzinu kod trgovackog centra Supernova. Photo: Marko Prpic/PIXSELL

- Obostrani je interes njegovati korektnu suradnju između prometnog i kontrolorskog osoblja te putnika. Ljubazno molimo za razumijevanje jer naši djelatnici moraju ispuniti svoje zadatke, koji su dio njihove radne svakodnevice, a prijevozna usluga mora se platiti kao i svaka druga - ističu u odgovoru na naš upit.

Loptica na Ministarstvo

Glede druge strane medalje u ovoj priči, a koja se tiče utvrđivanja broja autobusa i njihovih frekvencija na spomenutim linijama, zagrebački gradski prijevoznik lopticu prebacuje na razinu ministarstva.

- Kako se radi o međužupanijskim linijama koje su pod ingerencijom Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, one podliježu odredbama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu i Pravilnika o dozvolama za obavljanje linijskog prijevoza putnika. Sukladno tome, čeka se pokretanje postupaka usklađivanja voznih redova od strane Hrvatske gospodarske komore, bez čega nije moguće provoditi izmjene voznih redova - zaključuju iz ZET-a.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Istovremeno, već duže vrijeme traju nesuglasice na liniji Gorica - Zagreb, ali ne autobusnoj već onoj političkoj. Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević u više je navrata od dolaska na vlast kazao kako ne vidi smisao u tome da Zagreb obavlja lokalni gradski prijevoz u drugom gradu.

Dogovorom su se dogovorili da će se dogovoriti

- Zagrepčani ne mogu, po Europskim direktivama, sufinancirati prijevoz Velikoj Gorici, to ne može biti i toga su svjesni i svi drugi gradovi u Županiji koji to ne rade. - rekao je Tomašević početkom listopada.

Podsjetio je tada i na to da je s gradonačelnikom Velike Gorice Krešimirom Ačkarom imao jedan od prvih sastanaka nakon dolaska na vlast te da mu je obećao da će Gorica na sebe preuzeti lokalne linije što se, do danas, nije dogodilo.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Ipak, sredinom listopada, prema pisanju lokalnih medija u Velikoj Gorici postignut je dogovor u kojem je dogovoreno da će se dogovoriti. Aneksom ugovora postojeća situacija prolongirana je do kraja godine kada bi čelnici dvaju gradova trebali sjesti za stol i konkretizirati model suradnje u budućnosti. Neslužbeno, ZET-u je i dalje interesu zadržati međužupanijske linije (268, 290 i 330), no gradski prijevoznik želi se povući s lokalnih linija s područja Grada Velike Gorice.

U međuvremenu, izgledno je da će 268 zajedno s ostalim linijama nastaviti po starom...

