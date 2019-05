Pištolj 'Joze Mafijoze' tek jedan od incidenata na liniji 268

Kožna jakna, karirana košulja, sunčane očale, a za pojasom – pištolj. Nije im, govore putnici na liniji 268, čovjek opisan na početku teksta izgledao “posve čisto” pa su odlučili pozvati policiju.

– K’o Jozo Mafijozo, a još i pomalo dezorijentiran. Jedva smo čekali da dođu policajci – kažu nam Zagrepčani koji su se prekjučer našli u sad već nadaleko poznatoj nesretnoj ZET-ovoj liniji. Više od tri promila alkohola u krvi, koliko je 39-godišnjem putniku s pištoljem poslije izmjereno, vjerojatno je bio razlog njegova teturanja, ali oružje koje je nosio, nasreću, bilo je plastično. Noć je proveo na triježnjenju, a zaradio je i prekršajnu prijavu za remećenje javnog reda i mira.

Ne može dječji bicikl

– Svaki dan putujem u autobusu 268 i nagledam se zaista svega. Jednom mjesečno neki se incident mora dogoditi. Iskreno, mislila sam da čovjek ima pravi pištolj i nije mi bilo svejedno. Da je bio pravi, ne bih se uopće iznenadila – govori nam putnica iz autobusa, pa dodaje kako bus kasni gotovo uvijek, a nerijetko se događa da dulje ne dolazi pa dođu dva zaredom. Prepirke vozača i putnika gotovo su svakodnevne, a vozači znaju povremeno razgovarati svojim mobitelima.

To su, međutim, još najmanji problemi linije na kojoj je, kao što smo pisali u srpnju 2017., otpravnik ZET-a na putnika nasrnuo letvom jer ga je ovaj pitao zašto bus kasni 40 minuta. Istog ljeta, opet iz busa 268, izbačeni su majka i sedmogodišnje dijete, i to zato što je klinac sa sobom imao bicikl što je vozač primijetio i zbog “prometnog sredstva” ih udaljio iz vozila. Problemi, još su ranije javljali putnici, nastaju i pri kupovini karata jer ih vozači odbijaju prodavati u slučaju da putnik nema dovoljno sitnog novca, a uđe li u bus netko od njihove rodbine, vozi se besplatno. Nije ni to sve jer na liniji 268 zabilježeno je čak i – ubojstvo.

Pokušao ući bez karte

I to, ni više ni manje, nego zbog vozne karte. Na Uskrs prije dvije godine 29-godišnji Ante Škember u bus je, navodno, pokušao ući bez karte, što je izazvalo prepirku s vozačem u koju se umiješao 62-godišnji Đemal Paloš. On je Škembera usmrtio skakavcem, za što je dobio tri i pol godine zatvora. Na autobusnoj stanici u Oreškovićevoj, u obrani je iznio Paloš, mladić je prvo napao njega, a on je izvadio nož i onda mu se zamračilo, pa nije ni shvatio kako se Paloš nabio na skakavac. Podsjetimo, mladića s ubodnom ranom na prsima pronašla je prolaznica, koja je pozvala pomoć, a Škember je preminuo u bolnici.