Kud god skrenete, dočekaju vas radovi? Donosimo popis projekata na zagrebačkim prometnicama

Na više lokacija diljem Zagreba u tijeku su radovi na cestama. Izvanredne sanacije kolnika, popravci na tramvajskim prugama, izradnja nogostupa i postavljanje cjevovoda neki su od razloga zbog kojih je vožnja gradom posljednjih tjedana posebno izazovna, a kako biste manje vremena gubili na traženje prohodnog puta, donosimo vam popis svih lokacija na kojima se u Zagrebu trenutno izvode radovi.

Do nedjelje 15. rujna za sav promet su zatvorene južna kolnička traka Ulice kneza Branimira od Osječke ulice do Aleje javora i Šestinski vijenac od ulice Šestinski vrh do kućnog broja 16. Na Branimirovoj se uređuje kolnik, a promet se odvaja po preostalom slobodnom dijelu kolnika, dok je na Šestinama u tijeku rekonstrukcija cjevovoda. Zbog sanacije kolnika uvedena je privremena regulacija prometa i na Strojarskoj cesti koja će također trajati do sutra.

Do 18. rujna ne može se prometovati Samoborskom cestom od raskrižja s Ulicom Velimira Škorpika do kućnog broja 145 (Zagrebačka banka), a obilazni pravac je Samoborska cesta – Ulica Josipa Lončara – Ulica Kreše Golika – Samoborska cesta i obratno. Do kraja ovog mjeseca vrijedi privremena regulacija prometa na Borongajskoj, raskrižju Maksimirske, Bukovačke i Ulice Svetice te na Aveniji Većeslava Holjevca.

Foto: Kristina Franić

Od Zapoljske do Kolarove ulice na Borongajskoj cesti izvodi se sanacija kolnika, a na raskrižju na Maksimiru označuju se oštećenja na tramvajskom kolosijeku. Radovi na Aveniji Većeslava Holjevca odvijaju se u dvije faze. Druga bi trebala završiti do kraja rujna, a obuhvaća dionicu od Ulice Miroslava Miholića do Ulice Savezne Republike Njemačke.

Nešto će dulje trajati radovi na Lipničkoj cesti, Slavonskoj aveniji i na raskrižju Savske ceste i Vukovarske ulice. Lipnička će od Ulice Mrzlo polje do Ulice Ravnice za sav promet biti zatvorena do 18 sati 6. studenog zbog nastavka radova na izgradnji nogostupa i oborinske odvodnje te uređenja kolnika. Obilazni pravac je Lipnička cesta - Gornjodragonožečka ulica – Havidička cesta – Vidov kut – Lipnička cesta i obratno.

Izvanredno održavanje nadvožnjaka iznad Ulice grada Gospića na Slavonskoj aveniji trebalo bi biti dovršeno do 20 sati 7. siječnja 2025. godine, a do tada vrijedi obilazni pravac Ulica grada Vukovara – Ulica Marijana Čavića – Slavonska avenija – Servisna cesta – Koledovčina ulica i obratno. Na raskrižju Savske i Vukovarske privremena regulacija prometa na snazi je do 31. prosinca zbog oštećenja duž tramvajskih tračnica.

