Kreće vrijedan projekt na istoku Zagreba: Radovi će stajati 5,3 milijuna eura, gradi se 800 metara nove ceste

Na nešto više od 5,3 milijuna eura procijenjena je vrijednost izgradnje produljene Ulice Klin kod Trnovčice na istoku grada, a Grad Zagreb upravo je raspisao natječaj kojim traži izvođače radova. Izgradit će se, piše u dokumentaciji, 804 metra ceste na potezu od postojećeg dijela Ulice Klin na jugu do Ulice Lektrščica na sjeveru, a radovi obuhvaćaju i most preko potoka Čučerska Reka iznad kojeg će prolaziti.

Produljena ulica imat će dva prometna traka te pješačko-biciklističku stazu, oborinsku i drugu instalaciju te vodovod i kanalizaciju, a ugradit će se i LED javna rasvjeta. Kako se u budućnosti namjerava spojiti s produljenom Ulicom Rudolfa Kolaka, izgradit će se i četvrerokrako semaforizirano križanje. Na tom području jednog dana trebalo bi niknuti novo naselje Branovečina II pa će nova cesta imati i tri T-križanja. Radovi bi, jednom kad se odabere izvođač, trebali trajati oko godinu dana.

Vrijedan je to projekt na istoku grada, a uskoro se priprema i još jedan. Riječ je, dakle, o već spomenutoj produljenoj Kolakovoj ulici, koja će, zajedno s novom Branimirovom, činiti novi prometni koridor. „Radi se ukupno o izgradnji 2.8 kilometra produljene Kolakove i 3.9 km produljenja Branimirove, s tim da je procijenjena vrijednost investicije u Kolakovu oko 14 milijuna eura, te u Branimirovu oko 20 milijuna eura, što će biti financirano iz gradskog proračuna. Izgradnjom ovih dvaju prometnica otvaramo značajan novi prometni koridor sjeverno od Avenije Dubrava i Zagrebačke ceste u Sesvetama i prometno rasterećujemo središnje prometnice u ove dvije zagrebačke četvrti”, rekao je gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević.

Foto: Grad Zagreb

Kolakova ulica od Dankovečke do Branimirove definirana je GUP-om Grada Zagreba i Sesveta i predviđa četverotračnu prometnicu. Zbog složenosti se izgradnja predviđa u dvije etape, pri čemu prva etapa predstavlja izgradnju jednog kolnika prometnice u cijeloj duljini zahvata, s po jednim prometnim trakom u svakom smjeru. Druga etapa predviđa izgradnju drugog kolnika što u konačnici predstavlja prometnicu s dva odvojena kolnika, svaki s po dvije prometne trake u jednom smjeru, odvojene zelenim pojasom, i uz planirane pješačko-biciklističke staze.

Prometnica je planirana u koridoru koji je paralelan s potocima Trnava i Čučerska reka, koji se zadržavaju kao otvoreni vodotoci i postat će ozelenjeno proširenje cjelovitog prometnog koridora. Što se tiče razine spremnosti projekta, upravo završava postupak nabave glavnog i izvedbenog projekta za fazu 1 od Dankovečke do Ulice Klin (1.230 metara) i fazu 2 od Ulice Klin do uklapanja na produženu Branimirovu ulicu (1.397 metara), dok je za fazu 3 od Ulice Emanuela Vidovića do spoja na produženu Branimirovu ulicu (205 metara) izrađen glavni projekt i po ishođenju suglasnosti Hrvatskih voda bit će predan na izdavanje građevinske dozvole.

Drugim riječima, krajem godine bit će moguće raspisati nabavu za izbor izvođača, a sredinom 2025. započeti radove na prvoj fazi.

