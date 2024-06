'Kreativno jutro' u Dubravi: Mjerit će se tlak i šećer, učiti borilačke i policijske vještine, plesati...

I ove godine u Dubravu stiže Kreativno jutro, i to ovu subotu, 15. lipnja, od 10 do 13 sati. Brojne udruge, obrtnici, mala poduzeća, klubovi i druge organizacije iz Dubrave predstavit će svoje djelatnosti, proizvode i usluge. Ekipa iz Doma zdravlja, tako će vam izmjeriti tlak i šećer, policija pokazati kako se uzimaju otisci prstiju, streličarski klub kako se gađa strijelom, Čisteći medvjedići organizirat će čikolov… Za one najmlađe posjetitelje spremaju se brojne kreativne radionice ispred Kulturnog centra.

Pjesmom, slikom i pričom kroz prošlost i sadašnjost grada Zagreba povest će "Zagrebački vremeplovci", prezentacija projekta OŠ Mate Lovraka u kojoj sudjeluju učenici 3.b i 3. d razreda s učiteljicama Anom Brkić, Lidijom Gnjidić i Jelenom Petriš. Moći će ih se vidjeti od 10 sati na unutarnjoj pozornici Male dvorane u Kulturnom centru.

Na vanjskoj pozornici ispred Kulturnog centra, na Aveniji Dubrava, od 11 sati će plesati Udruga "Život u pokretu" iz Granešine, Osnovna škola Granešina, Limbo rock club, KUD Zorja. Pjesme će izvesti pjesnikinje iz Knjižnice Dubrava te Milkica Crkvenac.

VEZANI ČLANCI:

Od 12.15 demonstrirat će se borilačke i policijske vještine, a sve to izvodit će Wing chun kung fu Croatia, Taekwondo klub Dubrava, Judo klub Policijska akademija te Demo tim policijske akademije. Izložbene stolove imat će Ognjište, Torbica Bookica, CeKaPe, Art – sjena, Ida Hohnjec, Ko novo, Cif-rukotvorine, Skockane igre te mnogi drugi...

Radionice iz tradicijske baštine u predvorju Kulturnog centra trajat će 10 do 13 sati, a moći će se sudjelovati u Maloj školi hrvatskog narodnog veza, Hekleraju – radionici kukičanja u povodu Svjetskog dana pletenja u javnom prostoru, EtnoNakita – radionici izrade kraluša zagrebačkog prigorja te Čipki – radionicu čipke na iglu.

FOTO Glavni zagrebački trg postaje velika navijačka zona, pogledajte kako teku pripreme