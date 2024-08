Kolaps u centru Zagreba, auto upao u raskopani dio pruge: Tramvaji voze obilazno

Opet netko nije pazio kako vozi, pa je došlo do prometnog kolapsa. Kako su izvijestili iz ZET-a, zbog osobnog vozila koje je upalo u raskopani dio pruge u zoni raskrižja Savske i Tratinske, došlo je do zastoja tramvaja te brojne linije voze obilazno.

Linija 2 prometuje od Žitnjaka na trasi Gl. kolodvor - Jukićeva - Zapadni kolodvor, linije 12, 13 ,14 od Trga bana Josipa Jelačića prometuju redovito do raskrižja Savke i Jukićeve - Jukićevom - R. Austrije - Ilicom - Trg bana J. Jelačića i dalje redovitom trasom.

Linija 17 od Borongaja prometuju Trg žrtava fašizma - Ul. kneza Mislava - Autobusni kolodvor - Vukovarska -dalje redovitom trasom do Prečkog. Linija 3 Vukovarskom do Savskog mosta, a linija 4 od Dubca - Draškovićeva - Branimirova - Vukovarska - dalje redovitom trasom do Savskog mosta.

VEZANI ČLANCI: