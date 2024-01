Kaos u prometu zbog snijega: 10 autobusnih linija u Zagrebu u prekidu, stvaraju se kolone

Bljuzga pod nogama, snijeg u očima. Mali ugriz zime stigao je u Zagreb, no izgleda kao dekor jer snijega ima tek centimetar ili dva, no dovoljno da ceste postanu klizališta pa je od jutra gužva u prometu, a zbog jakog snijega i smanjene vidljivosti vozi se usporeno, ponajviše u brdskim predjelima grada gdje su obustavljene i neke autobusne linije ZET-a. Ono što bi prije desetak godina bio uobičajeni zimski dan, sada je raritet u metropoli gdje je prije manje od 24 sata bilo čak 15 stupnjeva.

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta, trenutno su u prekidu autobusne linije: 104 (Jandrićeva - Dom umirovljenika), 127 (Kuniščak - Vrhovec), 130 (Črnomerec - Borčec), 137 (Črnomerec - Perjavica - Borčec), 140 (Mihaljevac - Sljeme), 142 (Vrapčanska aleja - Jačkovina - Vrapčanska aleja), 205 (Dubrava - Markuševec - Bidrovec), 233 (Mihaljevac - Markuševec).

Autobusne linije koje prometuju skraćenim trasama zbog nepovoljnih vremeskih uvjeta:

149 (Kuniščak - Vrhovec) prometuje do starog okretišta, linija

160 (Savski most - Lipnica - Havidić Selo) vozi skraćeno do Lipnice

162 (Savski most - Ašpergeril) u polacima za Gajane prometuje skraćeno do Ašpergera.

164 (Savski most) - Horvati) skraćena do okretišta Horvati/Hercegi

203 (Svetice - Kaptol) prometuje do Vinca

208 (Dubrava - Vidovec) vozi do do Dva potoka (raskrižje Miroševečke i Ulice Vida Ročića)

262 (Dubec - Sesvete - Planina Donja) skraćena do Kučilovine 38

Zbog prometne nesreće u Kustošijanskoj ulici, linije 126 (Črnomerec - Gornja Kustošija - Krvarić) i 135 (Črnomerec - Graberje) privremeno su u prekidu.

Zbog prometne nesreće drugih sudionika u prometu u Dubokom jarku, linije 264 (Dubec - Sesvete - Jesenovec), 270 (Dubec - Sesvete - Blaguša), 271 (Dubec - Sesvete - Glavnica Donja), 272 (Dubec - Sesvete - Moravče), 273 (Dubec - Sesvete - Lužan) i 274 (Zagreb (Dubec) - Sesvete - Laktec) prometuju neredovito.

Zbog jakih udara vjetra mogući su prekidi u radu žičare Sljeme.

HAK je izvijestio kako se otežano vozi na cestama kroz Gorski kotar i u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Vozače su pozvali da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila i na put ne kreću bez zimske opreme.

Zbog snijega zimski su uvjeti na cestama te je promet zabranjen za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama na cestama u Gorskom kotaru na autocesti A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Bosiljevo II i Kikovica, te na državnim i županijskim cestama.

Zbog promjenljive vremenske situacije i otežanih uvjeta vožnje koji su najavljeni, HAK savjetuje vozačima da se prije polaska na put informiraju o stanju i prohodnosti cesta na mrežnim stranicama Hrvatskog autokluba (https://www.hak.hr/info/stanje-na-cestama/#prohodnost-cesta).