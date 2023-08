Kako nastaje animirani film doznajte na Tjednu animacije u Etnografskom muzeju

Prije povratka u školske klupe, klinci mogu uživati "U muzejskom hladu", na Tjednu animacije koji sutra počinje u Etnografskom muzeju.

Svaki dan do petka, od 11 do 13 sati, djeca u dobi od 10 do 14 godina upoznavat će se s procesom nastanka animiranog filma te njegovom poviješću.

Stečeno znanje moći će primijeniti i u praksi jer će pod vodstvom Maše Udovičić, producentice i osnivačice Škole animacije, proizvesti kratki film u tehnikama stop motion i cut-out.

Inspiracija za temu filma tražit će se na izložbi "Intimni prostori svakodnevice", a produkcija će podrazumijevati aktivaciju mašte i kreativnosti s jedne te planiranje i tehničku izvedbu s druge strane.

Tjedan će đacima tako biti ispunjen crtanjem, izrezivanjem, animacijom, montažom te snimanjem zvuka i odabirom glazbe. Cijena je 19,91 euro, a broj mjesta je ograničen pa je potrebna prijava.

