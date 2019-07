Kako je otvorenje Ljeta na Savi postalo Bandićeva Santa Barbara

Što im još stoji na putu do sreće, hoće li sudbina Zagrepčane s njihovom rijekom ipak na kraju spojiti te kojeg bi se, barem otprilike, datuma to moglo dogoditi – neizvjesno je, bome, to Ljeto na Savi, za koje je posljednjih dana i legendarna Santa Barbara postala “mala beba”. Nedostaje još samo uplaćivanje misa, kao onomad za Eden i Cruza, što možda i nije tako loša ideja s obzirom na to da u gradskoj upravi oko početka, otvaranja i trajanja Aktivnosti na Savi svatko “fura” svoj film.

Ma ide po planu

– Otvorenje će vam biti, evo, mogu vam odati, između 15. i 18. srpnja – pri obilasku montažnih paviljona pokraj Mosta slobode prekjučer je ustvrdio gradonačelnik Milan Bandić. On je, podsjetimo, lokacije pregledavao točno u vrijeme kad je službeno Ljeto na Savi trebalo početi pa su ga pitali zašto sve kasni.

– Ne kasni ništa, pa otvorenje je počelo, ljudi su već tu – o datumu početka sportskih, kulturnih i inih događanja predomislio se gradonačelnik, a onda dodao da će “formalno otvorenje biti kad se zahuktaju aktivnosti”. Pogledao je prije toga malo oko sebe pa vjerojatno shvatio da su ti ljudi, koje je spominjao da su na Savu već došli, ovi njegovi iz ureda te mediji, kao i dvojica na miks-pultu, koji su puštali glazbu, da šetnja polupostavljenim paviljonima ne prođe u neugodnoj tišini. E, sad, kako smo već spomenuli da je to vrijeme obilaženja trebalo biti službeno vrijeme otvorenja, bitno je naglasiti i da je taj isti dan Grad objavio da će sve aktivnosti početi za vikend, i to nakon što su dan prije rekli da se sve odgađa do daljnjega. Zbunjeni? Bili smo i mi. A onda je još pročelnica Ureda za strategijsko planiranje i razvoj grada Sanja Jerković prekjučer, nakon što je Bandić “uvjerio” sve da projekt ide po planu, rekla da će prvih događanja uz rijeku biti već sljedeći dan. Jučer su onda, pak, iz ustanove Upravljanje sportskim objektima poslali priopćenje da zaista Ljeto na Savi jest počelo, jahanjem i frizbijem i disk-golfom, a “do službenog otvorenja građane će kod Hendrixova mosta i Mosta slobode svaki dan zabavljati DJ-i”.

– Kod Hendrixa se već od jutarnjih sati u subotu nastavlja provedba programa pa već od devet sati počinje škola nordijskog hodanja, sat vremena kasnije program spuštanja Savom u raftu, a od 19 sati atletska natjecanja u višebojima – današnja je događanja dojavio Denis Vukoja iz Upravljanja sportskim objektima pa od 11 sati kod Mosta slobode najavio demonstraciju kineske borilačke vještine wushu.

Mora se posložiti

Spomenuo je, uz sportske, i kulturne večeri s filmovima, predstavama i radionicama, ali kad će one, još se ne zna. Ono što je, pak, nas jučer zanimalo jest što se točno može raditi u paviljonima, budući da su sve najavljene i odrađene aktivnosti bile pokraj njih.

– Ma kafići će to biti. I kino. Trebala bi biti i neka sunčališta. Ali nije to još ništa spremno. Forsiraju se ti neki sportovi jer je sve već odavno trebalo početi pa će sad do sredine srpnja vjerojatno biti tako polovično, dok se paviljoni ne poslože do kraja – rekao nam je jedan od ljudi koje smo jučer sreli pokraj Mosta slobode dok je nešto “šarafio” oko montažnih paviljona. Iako je, kako tvrdi i sam gradonačelnik, sve već počelo, Zagrepčane u opuštanju nismo sreli.