Jeste li čuli za jedinstveni City Cat Hotel? 'Kod nas se mačke pentraju po uspinjači i spavaju na Pantovčaku'

Gosti hotela na Savici obožavaju se pentrati po uspinjači, visjeti na vrhu Hendrixova mosta, uživati na Sljemenu i odmarati se u hladovini Maksimira, a ponekad se znaju "provozati" i u tramvaju. Simboli metropole u obliku grebalica i interaktivnih igračaka stali su u 122 kvadrata City Cat Hotela, privremenog smještaja za mace željne socijalizacije i upoznavanja s drugim četveronožnim ljubimicama.

A njihove “tete čuvalice” su Ivana Babić i Martina Papp, prijateljice koje su svijet biznisa zamijenile, kako ga opisuju, najslađim minimalcem na svijetu. Hotel u Lastovskoj 7 otvorile su proljetos, a u prvoj su im sezoni gotovo svi kapaciteti bili popunjeni.

Čuvanje, ali i aktivan odmor

– Cijela priča nastala je spontano. Martina je radila u financijama, a ja kao projektna menadžerica. Godinama smo napredovale u karijeri, ali došao je trenutak u kojem nas ni status ni novac više nisu ispunjavali. Ali sve vještine koje imamo s prijašnjeg radnog mjesta dobro su došle u opremanju i otvaranju hotela – prisjeća se I. Babić.

>>VIDEO: Pogledajte preslatki interijer City cat hotela

A ni u druženju s macama nisu od jučer jer osim što su ponosne vlasnice nekolicine kućnih ljubimaca, nakon gotovo svakog napornog radnog dana radnu odjeću i štikle mijenjale su tenisicama i ruksacima natrpanima konzervama te slobodno vrijeme provodile u čišćenju i hranjenju napuštenih mačaka na zagrebačkim ulicama.

– To je bio odmor za dušu pa smo svojedobno počele zamišljati kako bi bilo krasno da nam je to posao. Dugo ti treba da se usudiš i napustiš siguran novac, ali nikad nismo bile sretnije – govori I. Babić pa domeće kako im je u opremanju prostora moto bio da mace nisu došle na čuvanje, već na igru i aktivan odmor pa je trebalo osmisliti zanimaciju koja će držati njihovu pažnju. Tako su originalne penjalice u obliku zagrebačkih simbola izradile uz pomoć prijatelja i članova obitelji, a 50 spavaonica izrađeno je po mjeri s materijalom koji se inače koristi u opremanju kuhinja radi lakšeg održavanja i dezinficiranja.

– Kod nas mace slobodno borave i ne zatvaramo ih preko noći u boksove, već im puštamo da same izaberu kako žele provoditi vrijeme. Htjele smo ostaviti taj humani dio za njih i da one na neki način dožive znamenitosti Zagreba. Srušili smo predrasude da mačke koje se prije nisu vidjele ne mogu funkcionirati zajedno jer one zapravo poprimaju mentalitet čopora i vrlo brzo se naviknu jedna na drugu – objašnjava nam I. Babić.

1.8.2023., Zagreb - Novootvoreni hotel za mačke, City Cat Hotel. Photo: Neva Zganec/PIXSELL Foto: Neva Zganec/PIXSELL

A one kojima se teže priviknuti ili "penzionerke" koje žele svoj mir mogu se smjestiti na Gornji grad, Tuškanac ili Pantovčak, obiteljske boksove u takozvanoj "mirnoj sobi". Ondje najčešće borave i velike mačke te one koje dolaze od istog vlasnika.

Popusti za dugoročni boravak

– Najveća nam je nagrada kada vlasnici kažu "vidimo se ponovno", ali i kada maca ne trči k njima nakon vremena provedenog u hotelu, već im pokazuje što je sve tu prošla i provede ih kroz naš mali Zagreb. Želimo da nam ljudi vjeruju pa svatko može doći prvo na razgovor i upoznavanje s prostorom. Nakon jutarnjih rituala hranjenja i čišćenja bacamo se na pisanje izvještaja o svakom gostu i tijekom dana ih šaljemo vlasnicima da budu sigurni da je maca zbrinuta kako treba. Navečer, kada odlazimo, uključujemo kamere i ona koja je dežurna provjerava situaciju – kaže I. Babić.

A dosad su kroz njihov hotel prošle nevjerojatne priče jer nisu sve mace ondje zato što su vlasnici na godišnjem odmoru.

1.8.2023., Zagreb - Novootvoreni hotel za mačke, City Cat Hotel. Photo: Neva Zganec/PIXSELL Foto: Neva Zganec/PIXSELL

– Kada smo krenule, imala sam osjećaj da će s vlasničkim macama biti samo pozitiva i svojevrsna katarza nakon svega što smo vidjele volontirajući jer ipak su to zbrinute životinje, ali i ovdje se nađu svakakve sudbine, poput razdvajanja para koji se još nije dogovorio kod koga će maca. Imamo i ljubimicu čija vlasnica radi u sezoni, ali i dva brata u iščekivanju vlasnika koji je otišao u potragu za boljim životom u Njemačku, a nije ih mogao uzeti sa sobom dok ne nađe smještaj. Nađu se i mace koje su, nažalost, ostale bez noge ili oka, a došao nam je svojedobno i jedan mačak iz Mariupolja – govore vlasnice City Cat Hotela pa domeću kako za dugoročne boravke daju i popuste. Tako se za macu koja ostaje do tri dana plaća 22 eura po danu, a nakon mjesec dana boravka cijena pada i do 11 eura.

1.8.2023., Zagreb - Novootvoreni hotel za mačke, City Cat Hotel. Photo: Neva Zganec/PIXSELL Foto: Neva Zganec/PIXSELL

– Prije nego što primimo macu, potpisuju se dvije izjave, o karakteristikama ljubimca te potvrda da ne boluje od zaraznih bolesti. Drugu ovjerava nadležni veterinar, također kao dokaz da je mačka zdrava i cijepljena, a nužno je i da dobije terapiju antiparazitika minimalno sedam dana prije dolaska. Uvjet je i da je mačka naučena na pijesak te sterilizirana i kastrirana, s time da možemo u trenutku imati jednu macu koja to nije – zaključuje I. Babić.