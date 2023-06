VAŽNA OBAVIJEST: U subotu ujutro zatvoren promet od Zagreba prema Samoboru

Baš kako je to bilo i prošle godine, Večernjakova biciklijada vraća se na istu rutu. Start vožnje je na Trgu Franje Tuđmana u Zagrebu u 10 sati, a pedaliramo do cilja koji se nalazi na livadi Vugrinščak gdje vas očekuje obilje zabavnog sadržaja i vrhunska klopa naših ugostitelja. Ruta dugačka 21 kilometar vodi nas zagrebačkim ulicama, prekrasnom prirodom Zagrebačke županije sve do slikovitog Samobora: Trgu Franje Tuđmana – Reljkovićeva ulica – Ilica – Aleja Bologne – Ulica Velimira Škorpika – Samoborska cesta – Podsusedski most – Ulica Franje Tuđmana – Svetonedjeljska ulica – Ulica Ivana Perkovca – Trg Kralja Tomislava – Ulica Ferde Livadića – Starogradska ulica – ŠRC Vugrinščak.

Promet će privremeno biti zatvoren između 10.00 i 12.30 sati. Na trasi kretanja promet će se zatvarati prije nailaska kolone pod pratnjom policije te će se otvarati kada zadnji biciklisti prođu. Zaustavljamo promet kako bi sudionici Večernjakove biciklijade sigurno stigli do cilja u Samoboru. Vozačima preporučujemo da u vrijeme održavanja biciklijade izbjegavaju odlazak prema navedenim ulicama u gradu Zagrebu i gradu Samoboru te da izbjegavaju navedene prometnice kojima će se kolona kretati do Samobora.

Osigurajte svoj startni broj putem obrasca jer vremena je još malo i započnite pripremu za najbolju zabavu na dva kotača! Vidimo se u Samoboru 3. lipnja na 41. Večernjakovoj biciklijadi.