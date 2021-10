Izložba Muzeja grada Zagreba o Miroslavu i Beli Krleža produljena je do siječnja 2022.

Jedna od najljepših ljubavnih priča u ovim krajevima ona je Bele i Miroslava Krleže, koji su svoj život zajednički dijelili više od šest desetljeća. Njihova priča u Muzeju grada Zagreba priča se još od ljeta i to u sklopu izložbe "U životu i smrti – crtice iz zajedničkog života Bele i Miroslava Krleže". Originalno planirana da traje do kraja rujna produljena je do listopada, a sad se produljuje ponovno, i to do 9. siječnja 2022. godine.

A priča je to o vezi dvoje ljudi koji su bili posve različitih karaktera, a opet komplementarnih. Ona je bila dinamična, otvorena i glasna, a on je više volio provoditi vrijeme u samoći, stvarajući svoja književna remek-djela. Ipak, jedan su drugog u karijerama podržavali, a kako su oboje često bili na putu redovno su si i pisali pisma. U Muzeju grada Zagreba posjetitelji tako mogu vidjeti predmete iz svakodnevnog života Krležinih, poput pisama i osobnih kućnih predmeta, ali i mnoštvo fotografija koji dokumentiraju njihov bogat život od siromašnih dana u današnjoj Hebrangovoj sve do kultnog statusa koji su stekli nakon preseljenja u Vilu Rein na Gvozdu.