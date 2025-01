Humanitarni koncert u Lisinskom: Uz Sandru Bagarić, na predstavljanju hvalevrijednog projekta, nastupit će i onkološki bolesnici

Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog bit će 18. veljače domaćin jedinstvenog događaja koji spaja umjetnost i medicinu. Riječ je o koncertu "O.R.P.H.E.U.S.", koji će predstaviti prvi projekt na svijetu koji koristi domaću klasičnu glazbu skladanu posebno za podršku onkološkim pacijentima. Revolucionarni pristup muzikoterapiji dio je projekta koji je iznjedrila Udruga Jedra, a obilježava i njihov veliki jubilej, 18 godina rada posvećenog pomoći i podršci oboljelima od raka.

– Muzikoterapija je odavno poznata, ali ovo je prvi put u svijetu da razvijamo domaću klasičnu glazbu skladanu isključivo za tu svrhu. Ove skladbe nisu samo umjetnički izraz, već konkretna socijalna i emocionalna podrška onkološkim pacijentima, čineći ih dijelom nečega što nadilazi svakodnevne izazove bolesti. Neizmjerno smo ponosni što ovaj inovativni projekt dolazi upravo iz Hrvatske i što ga predstavljamo u godini kada udruga slavi svoju punoljetnost – ističe Sandra Karabatić, predsjednica Jedra.

Udruga koja okuplja više od tri i pol tisuće članova pruža podršku oboljelima od raka pluća i njihovim obiteljima, nastojeći osigurati kvalitetniju skrb i bolje uvjete liječenja. Svojim radom i projektima donosi nadu i čini bitnu razliku u životima onkoloških pacijenata, a "O.R.P.H.E.U.S." je kruna dosadašnjeg djelovanja Jedra i simbol posvećenosti inovativnim rješenjima u skrbi za oboljele. Projekt okuplja etablirane hrvatske skladatelje poput Darija Čebića, Renate Novoselec, Mimija Marjanovića Gonskog, Mladena Tarbuka i Mateja Meštrovića, koji su prihvatili izazov stvaranja potpuno novih kompozicija, ali prilagodili i postojeće kako bi najbolje odgovarale njegovim ciljevima i specifičnim potrebama, pružajući onkološkim pacijentima glazbenu podršku u smanjenju stresa, anksioznosti i popratnih pojava.

Koncert u Lisinskom bit će prilika za predstavljanje projekta, ali i slavlje zajedništva svih uključenih, od renomiranih glazbenika do razigranog Dječjeg zbora "Moderato" zagrebačke OŠ Središće, svjetskih doprvaka Tamburaškog trija Glazbene škole Dugo Selo te Viollinmusic4All ansambla onkoloških bolesnika. Iznimnost događaja ogleda se i u suradnji profesionalaca i amatera, čiji će zajednički nastup poslati snažnu poruku nade i solidarnosti. A premda će posjetitelji imati priliku čuti samo dio skladbi, njihov puni potencijal ostvarit će se u bolnicama, gdje će se koristiti za smanjenje stresa, anksioznosti i boli kod pacijenata tijekom terapija.

Posebnost projekta leži u njegovoj primjeni. Partner projekta, Klinički bolnički centar Zagreb, prvi će implementirati snimljenu glazbu na odjelima za onkološke pacijente. Glazba će se puštati pacijentima putem slušalica, a medicinske sestre proći će edukaciju kako bi proces bio što učinkovitiji. – Hrvatska ponovno postavlja standarde u primjeni glazbe u medicini. Ovo nije samo prvi takav projekt u svijetu, već i prilika za stvaranje hrvatskog brenda prepoznatljivog u globalnim okvirima – ističe Ana Ljubas, glavna medicinska sestra KBC-a Zagreb.

Da zaista može postati hrvatski brend potvrđuje i Sandra Karabatić, napominjući da su već stigli upiti iz europskih organizacija zainteresiranih za suradnju i razvoj projekta. Sredstva prikupljena prodajom ulaznica za koncert bit će usmjerena na daljnji razvoj programa, a na njemu će nastupiti Zagrebačka filharmonija, ugledni skladatelji i izvođači poput Mateja Meštrovića, Sandre Bagarić i Alana Bjelinskog, dječji zborovi, ali i ansambl sastavljen od samih onkoloških bolesnika.

– Rad s njima neopisivo je iskustvo. Kad sviraju, nema bolesti, nema dijagnoza, postoji samo glazba – kaže Renata Novoselec, osnivačica projekta Violinmusic4all, koji uključuje djecu i mlade s oštećenjem sluha, razvojnim i zdravstvenim poteškoćama te raznim oblicima invaliditeta u svijet glazbe. Polaznici tog projekta nastupit će u Lisinskom, kao i ansambl onkoloških bolesnika, a jedna je od skladbi koje će izvesti "I Breathe for You", djelo Mimija Marjanovića Gonskog i Renate Novoselec. Nastupit će uz bok Zagrebačkoj filharmoniji, ali i opernoj divi Sandri Bagarić, koju će pratiti u izvedbi uspješnice "Neka cijeli ovaj svijet" iz popularnog hrvatskog mjuzikla "Jalta, Jalta". – Ta je pjesma himna dobrote, puna je optimizma i nadam se da će svima u Lisinskom probuditi volju za zajedništvom. Koncert je koncipiran kao mala muzikoterapija, a glazba ima moć buditi u nama sve emocije, od sreće do tuge. Nadam se da ćemo na njemu uspjeti probuditi one lijepe – kazuje S. Bagarić.

Udruge okupljene oko platforme Onkologija.hr, Liga za borbu protiv raka, Hrvatsko društvo onkoloških medicinskih sestara i tehničara, Hrvatsko torakalno društvo, Hrvatsko društvo za internističku onkologiju, Hrvatsko onkološko društvo, KBC Zagreb, Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar", Hrvatska liječnička komora, Hrvatska komora medicinskih sestara i tehničara, Ministarstvo zdravstva, samo su neki od partnera. No projekt, napominje predsjednica udruge Jedra, ne bi bio moguć bez pojedinaca koji su od početka sudjelovali u njegovoj realizaciji, među kojima je svakako župnik Željko Lovrić. Tako su prostorije Župe svetog Leopolda Mandića u Voltinom već neko vrijeme dom projektu Violinmusic4All, uključujući ansambl onkoloških bolesnika.

– I sam sam u obitelji imao iskustva s tom zloćudnom bolešću. Crkva uvijek treba imati vrata širom otvorena za one najranjivije pa smo, poučeni riječima iz Svetog pisma, našu župu otvorili za sve – ističe župnik Lovrić. Ulaznice za koncert "O.R.P.H.E.U.S." mogu se kupiti na blagajni Lisinskog ili online. – On je simbol naše punoljetnosti, ali i potvrda da se velike stvari mogu ostvariti kada se ujedinimo. Pozivam sve da nam se pridruže 18. veljače jer time nećemo samo slaviti glazbu, već i našu zajedničku snagu u stvaranju promjena – zaključuje Sandra Karabatić.