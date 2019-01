Hoyka predstavlja “Pop ZOO” u koji su se smjestili gibon, panda, macaklin...

Stanovnici zagrebačkog Zoološkog vrta, predstavnici ugroženih vrsta poput crvene pande, čupavorepog lemura, kineske tropruge kornjače i balijskoga čvorka, u fokusu su izložbe “Pop ZOO” poznatoga fotografa Damira Hoyke koja se otvara sutra u 19 sati u Mimari. Pop-artom inspiriranim postavom portreta snimljenih u Divljem srcu grada želi skrenuti pozornost na problem izumiranja životinjskih vrsta, a iako mu to nije prvi projekt koji realizira sa Zoološkim, za ovaj su ciklus, kaže, zaslužne i njegove kćeri jer ga često vode u ZOO.

Kad leopard potrči...

– Vrijeme provedeno u okruženju životinja često me odvede u razmišljanja od kojih neka završe nastankom mentalnih slika, zametaka novih fotografija. Tako je nastala i ova serija, u kojoj sam jednu od ideja odlučio povezati s Europskim programom uzgoja ugroženih vrsta i pridružiti se nastojanjima stručnjaka da spriječe njihovo izumiranje – ističe Hoyka.

U realizaciji projekta, dodaje, uvelike su mu pomogli timaritelji, ali i prethodna iskustva snimanja u Zoološkom vrtu kroz koja je razvio instinkt za predviđanje ponašanja životinja te naučio neke od trikova komunikacije s njima. Iako je upravo nepredvidivost, napominje, najveći izazov pri takvim zadacima, a kao najduhovitiji moment ističe činjenicu da postoje životinje koje trče prema njemu i koje trče od njega.

– Tijekom ovih snimanja, pak, prema meni su trčale samo dvije, umiljati tapir i sjevernokineski leopard, s tim da sumnjam da se potonji želio maziti – smije se fotograf. Posjetiteljima je, kaže, vjerojatno bilo i smješnije nego njemu, posebice kod nastambe oriks antilopa koje su mu se skrivale i natjerale ga da ih lovi dobra dva sata.

Treba vratiti čuđenje

– Kad sam kao klinac išao u Zoološki vrt, osjećao sam se čudesno: gledaš lava s osjećajem kao kad bi odrasli spazili izvanzemaljca. To čuđenje treba vratiti jer vjerujem da bi se tada smanjio broj ljudi koji svojim djelovanjem dovode do izumiranja životinjskih vrsta na našem planetu – kaže Hoyka. Izložba će se moći razgledati do 17. veljače.

