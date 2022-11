Hollywood ponovno 'remeti' javni prijevoz: Evo kako će sutra prometovati linije u centru grada

Stanovnici centra Zagreba već su se navikli da se njihove ulice u posljednje vrijeme pretvaraju u filmske setove i to zbog snimanja hollywoodske uspješnice "Canary Black" u kojem glavnu ulogu ima Kate Beckinsale. Zbog snimanja su nastupale i povremene izmjene u regulaciji prometa, a jedna takva očekuje nas i sutra.

Naime, iz ZET-a su objavili da će, zbog snimanja filma na Zrinjevcu, tramvaji linija 6 i 13 sutra od 20 sati pa do kraja dana, prometovati djelomično izmijenjenim trasama u oba smjera.

Linija 6 vozit će ustaljeno od Črnomerca i do Trga bana Jelačića, ali umjesto nastavka trase preko Zrinjevca do Glavnog kolodvora, skrenut će prema Ulici Franje Račkog do Ulice kneza Mislava pa prema Držićevoj. Linija potom nastavlja svojom uobičajenom trasom prema Sopotu.

Linija 13 vozi od Kvaternikovog trga prema Glavnom kolodvoru, ali ne skreće prema Zrinjevcu do Trga, već ide Vodnikovom i nastavlja normalno Savskom Vukovarskom do Žitnjaka.

U noći s četvrtka na petak bit će obustavljen tramvajski promet Draškovićevom ulicom od Branimirove do Jurišićeve, kao i Ulicom kneza Mislava te će autobusne supstitucije noćnih linija 31, 33 i 34 prometovati izmijenjenim trasama u oba smjera.