Gužve na zagrebačkoj Novoj cesti zbog zahtjeva za uskrsnicu: Čeka se i po dva sata

Veliki red stvorio se danas ispred zagrebačkog Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom gdje su ljudi čekali kako bi podnijeli zahtjev za isplatu uskrsnica. Naime, novi korisnici umirovljenici koji podnesu zahtjev do 4. travnja, dobit će uskrsnicu prije Uskrsa, a oni koji do 4. travnja ne stignu podnijeti zahtjev, mogu ga podnijeti do kraja travnja pa će uskrsnicu dobiti tijekom svibnja.

Jedna čitateljica za 24 sata je ispričala kako je čekala više od dva sata u redu na Novoj cesti da bi potpisala potvrdu za uskrsnicu i pomoć. – Sramota, više od dva sata stojim u redu, više ne mogu niti stajati, a moram potpisati – rekla je. Ona je jedna od nekoliko tisuća kojoj će biti uplaćeno 100 eura na račun.

Uskrsnicu od 100 eura Grad će isplatiti svim korisnicima novčanih naknada prema Odluci o socijalnoj skrbi, uključujući umirovljenike, korisnike doplatka za pomoć i njegu, korisnike osobne invalidnine, hrvatske branitelje, osobe s priznatim statusom roditelja njegovatelja ili njegovatelja, korisnike doma za starije osobe, korisnike prava na doplatak za djecu te korisnike inkluzivnog dodatka, piše 24sata.

Izmjenom Odluke o socijalnoj skrbi povećan je cenzus sa 238 na 350 eura iznosa mirovine za umirovljenike koji imaju pravo na uskrsnicu. Uskrsnicu u visini od 100 u metropoli će primiti oko 10.000 umirovljenika te 22.350 korisnika drugih novčanih naknada.

Riječ je o 16.470 korisnika doplatka za pomoć i njegu i osobne invalidnine, 4500 korisnika inkluzivnog dodatka, 500 branitelja korisnika novčane naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata ili korisnike zajamčene minimalne naknade, 400 korisnika prava na nacionalnu naknadu za starije osobe, 250 korisnika džeparca u domovima za starije osobe, 130 korisnika kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili njegovatelja i 100 korisnika prava na doplatak za djecu bez jednog roditelja. Za ovu namjenu u proračunu Grada Zagreba osigurano je 3,23 milijuna eura.