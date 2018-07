Grad kupuje Iskru pored koje živi Bandić, bit će tu knjižnica

Svoje prve poteze, kad je prije mjesec dana preuzela Ured za kulturu, nije željela posebno otkrivati, ali sad je vidljivo crno na bijelo – gradski kulturnjaci na čelu s pročelnicom Anom Lederer predložili su Gradu da kupi dvije nekretnine, ne bi li se u njih smjestila knjižnica, atelijeri za likovne umjetnike te tradicionalni ugostiteljski prostor. Ali, krenimo redom.

Lokacija za knjige?

Za 8,5 milijuna kuna kupit će Grad, odobri li to Skupština na sjednici krajem mjeseca, zgradu i dvorište nekadašnje tvornice svijeća Iskra u Bužanovoj, tik do stambenog objekta u kojem živi sam gradonačelnik.

– Nemojte, ništa nas nemojte pitati – već standardno, čim se radi o ulazu u zgradu Milana Bandića, razgovor s nama odbijali su tamošnji stanari, od kojih smo, zapravo, željeli čuti koliko je već dugo oko tvornice postavljena dva metra visoka limena ograda i ima li netko da u nju navraća. To zaštićeno kulturno dobro izgrađeno je početkom 1920-ih, a adaptira se od 1926. do 1928. upravo za potrebe Iskre, i to prema projektu Josipa Dubskog. Zgrada je kasnije korištena i za prostore tvornica Biserka i Lim, a cijeli kompleks već godinama stoji napušten. Za njega, međutim, sad plan ima Grad.

– Riječ je o prostoru koji se može iskoristiti za javnu namjenu, konkretno knjižnicu ili atelijer likovnih umjetnika, uz napomenu da je već prije za ovu nekadašnju pogonsku zgradu tvornice svijeća izrađena konzervatorska dokumentacija, i to u sklopu konzervatorskih elaborata za Urbanistički plan uređenja “Prostor Peščenica – sjever – Štrigina” – objašnjavaju u Gradu zašto bi bilo dobro da se iskoristi pravo prvokupa Iskre od društva Allegheny Financial Projekt, koji je trenutačni vlasnik.

Da bi se u Bužanovoj mogle smjestiti knjige, kako stoji u obrazloženju Grada, u Knjižnicama grada Zagreba nisu čuli. Kako nam kažu, da se neka od njihovih knjižnica planira premjestiti, oni bi to znali, a prostor od 500 kvadrata, kolika je površina bivše Iskrine zgrade premala je da se u nju smjesti glavna gradska knjižnica o čemu se govori već godinama jer ona mora imati najmanje 20 tisuća četvornih metara. Što će onda zaista tamo biti, tek ostaje vidjeti, baš kao i za prostor na Trgu bana Jelačića, za koji je Grad u dokumentaciji također izložio svoje planove. Kupit će, naime, podrum i prizemlje Trga bana Jelačića 10 veličine oko 1400 kvadrata za 9,4 milijuna kuna.

Ima i freske

– Nadležni Ured za kulturu smatra da bi Grad Zagreb trebao prihvatiti ponudu te da prostor treba iskoristiti za tradicionalnu ugostiteljsku namjenu. Naime, nakon povratka kultne zagrebačke Kavane Corso u vlasništvo Grada Zagreba, potrebno je povratiti u vlasništvo i nekadašnje kultno mjesto Gradskog podruma, koje već dugo stoji zatvoreno i neiskorišteno. Prostor Gradskog podruma smješten je u zgradi Gradske štedionice, danas Zagrebačke banke, Trg bana Josipa Jelačića 10-10a, koja je sagrađena 1922. – 1939. prema projektu poznatog hrvatskog arhitekta Ignjata Fišera, a u kojoj je, uz čuvenu Gradsku kavanu u prizemlju, u podrumu bio prostor namijenjen restoranu, što je i ostao sve do 80-ih godina – objašnjavaju u Gradu pa dodaju kako su zidovi Gradskog podruma oslikani 1932. freskama sa scenama iz svakodnevnog seoskog života u Hrvatskoj koje je izradio Maksimilijan Vanka uz asistenciju Krste i Željka Hegedušića, Ede Kovačevića i Kamila Tompe.

Također, navode, u Gradskom podrumu je od 1970. nastupao poznati Big band Drage Diklića sa širokim repertoarom velikih swing-orkestara poput Glena Millera, Counta Basieja, Dukea Ellingtona i Woodyja Hermana.